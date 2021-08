Cote d'Ivoire: Sécurité routière la sensibilisation accentuée à Abidjan et à l'intérieur du pays

Sur instructions du Ministre des Transports Amadou Koné, son Directeur de cabinet, Coné Dioman a conduit, le samedi 21 août 2021, une mission de sensibilisation des conducteurs et usagers de la route sur l'axe Abidjan- Bassam, d'une part et d'autre part, sur l'autoroute Abidjan- Yamoussoukro. Accompagné de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et des services du Ministère, le Directeur de Cabinet a touché de près la réalité des pratiques sur la route.

Cette action qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de la sécurité routière, a permis à la délégation de distribuer des flyers aux automobilistes tout en leur rappelant la bonne attitude à adopter sur la voie publique. Il a été aussi question de procéder à l'analyse du nouveau dispositif radar mis à la disposition des forces de l'ordre. La délégation a également fait des tests d'alcoolémie sur certains conducteurs à partir d'un nouveau appareil (éthylotest) doté d'embout utilisable une seule fois. Ainsi, chaque personne contrôlée a pu repartir avec son embout.

"Nous avons sensibilisé les uns et les autres sur la nécessité d'avoir une plaque d'immatriculation lisible et aux normes, de bons pneus, de bons freins et de bons phares et feux. Nous avons également insisté sur la question des mutations. Bientôt, nous serons dans la phase répressive. Il est donc important que chacun s'y prépare", a-t-il insisté. Avant de souligner que l'objectif de cette opération n'est pas la sanction, encore moins de renflouer les caisses de l'Etat. "Il s'agit plutôt d'amener les usagers à adopter de bons comportements sur les routes afin que la route soit plus perçue comme un facteur de développement et non de mortalité", a indiqué M. Coné Dioman.

Un appel renchéri par le Colonel Kouakou Koffi Serge de la Gendarmerie Nationale qui a, à cet effet, précisé que la vitesse maximale sur l'autoroute est de 120 km pour les véhicules personnels et de 80 km pour les poids lourds. "Nous veillerons au strict respect des mesures qui ont pour seul but de sauver des vies", a-t-il précisé. Quant au Commissaire Principal Mohamed Sibibé de la Police Nationale, il a rappelé que tout un dispositif est mis désormais en place pour amener les conducteurs et les usagers à avoir de bons comportements sur la route.