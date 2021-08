Sénégal: Inondations - Orsec, un plan sous-tendu par le souci d'efficacité

Le gouvernement a réactivé, le samedi 21 août 2021, le Plan d'organisation des secours en cas de catastrophes (Plan-Orsec). Celui-ci est déclenché lorsqu'une catastrophe naturelle ou une épidémie a atteint un seul critique et lorsque les moyens habituels réservés au secours n'ont pas eu de résultats dans la gestion d'une crise ou d'une catastrophe.

A travers ce mécanisme, l'Etat définit un cadre d'interventions des différents services ou ministères impliqués dans la gestion d'une crise. L'approche est multisectorielle et impulse une synergie d'actions permettant d'obtenir des résultats en un temps si court. « Son déclanchement permet la mobilisation et l'engagement de tous les moyens publics et privés pour faire face aux conséquences d'un évènement exceptionnel », expliquait l'ancien directeur adjoint de la Protection civile, Bara Ndiaye Thioub.

De 2005 à 2021, l'Etat a fait recours au Plan orsec pour évacuer les eaux, apporter assistance aux sinistrés des inondations aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Au Sénégal, le Plan d'organisation des secours en cas de catastrophes (Plan Orsec) est régi par le décret numéro 99-172 du 4 mars 1999 et placé sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur. Il est articulé autour d'un état de major de commandement, de quatre groupes opérationnels, de deux cellules d'appui et d'un comité de gestion des moyens. Au Sénégal, l'implication des collectivités territoires est de plus en plus demandée par les députés. Le Plan Orsec renforce l'ancrage institutionnel des pouvoirs publics dans la gestion d'une crise qu'elle soit sanitaire ou environnementale.