Afrique: Coupe du monde beach soccer / Portugal-Sénégal - (5-3) - Les «Lions» s'offrent le champion en titre

Le Sénégal s'est hissé en quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer en remportant sa deuxième victoire dans sa poule. C'est aux dépens du Portugal, champion du monde en titre qu'ils ont battu sur la marque de Lions (5-3). Dans le top huit, les Lions du Beach Soccer visent désormais une place dans le dernier carré, leur objectif dans ce mondial russe.

L'équipe nationale du Sénégal du Beach soccer a fait sensation hier, dimanche 22 août, en remportant le duel qui l'a opposé à celle du Portugal, champion en titre mais aussi grand prétendant à sa succession.

Les poulains de Ngalla Sylla ont pourtant mal entamé la rencontre. C'est le Portugal qui ouvre le score dès la 9ème minute de jeu. Les «Lions» se ressaisissent très vite pour égaliser et même prendre les devants grâce à un but de Raoul Mendy et un penalty transformé par Mandione Diagne. Les Portugais parviennent à revenir sur penalty après une faute de Mamadou Sylla (2-2). Le Portugal ne tarde pas à reprendre l'avantage grâce à un but sur coup franc direct d'André Lourenço. Mais pas pour longtemps puisque les Lions vont s'adosser sur Raoul Mendy auteur d'un doublé, pour rétablir au bout de quelques secondes une égalité parfaite (3-3).

Les Lions tiennent le bon bout et vont porter le coup de grâce à une réalisation synonyme de doublé pour Mandione Diagne (33ème min). Mais, avec un dernier but de Jean Ninou Diatta (35e min). Si les Lions ont savouré à sa juste valeur ce précieux succès.

L'émotion a été perceptible après l'exhibition du tee-shirt Raoul Mendy où il était écrit " Rip Maman" en guise d'hommage à sa mère décédée la veille de ce match. Pour la dernière journée de la phase de groupes, mardi 24 août, les Lions vont affronter l'équipe d'Oman qui a perdu hier, sa deuxième sortie face à l'Uruguay (2-4).

Raoul Mendy et sa bande vont tenter de s'assurer la première place du groupe D et affronter le 2ème du groupe C.. Dans le top huit, les Lions du Beach Soccer viseront surtout une place dans le dernier carré qui est l'objectif dans ce mondial russe.