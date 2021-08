Sénégal: Sédhiou / L'insuffisance des services sociaux de base précarise Sansamba - Un téléthon pour l'achat de médicaments et un procès contre les décideurs !

Face à un manque criard de médicaments dans leurs structures de santé et l'insuffisance des investissements structurants dans leur commune, les populations des 24 villages de Sansamba dans l'ouest de Sédhiou ont initié une collecte populaire de fonds pour assouvir leur besoin immédiat. Au-delà de cette action citoyenne qui a mobilisé toutes les forces vives de ce terroir du Diassing et de la diaspora, les populations interpellent le maire et le pouvoir central à densifier des investissements pour abréger le calvaire vécu au quotidien.

La commune de Sansamba traverse des difficultés majeures qui impactent tous les secteurs d'activités socio-professionnelles. D'abord l'accès à la santé et surtout aux médicaments qui se pose avec acuité. Raison pour laquelle les habitants de la commune d'ici et d'ailleurs et de toutes obédiences confondues ont initié un téléthon via une plateforme WhatsApp et ont réussi à mobiliser une somme d'un million 700 mille francs CFA destinés à l'achat des médicaments. Mamadou Lamine Diédhiou, le président de cette plateforme dénommée « commune de Sansamba, ma fierté », a déclaré samedi 20 août, lors de la cérémonie officielle de remise de médicaments, que « l'idée est née d'une interview réalisée par le journaliste Kémo Daffé avec l'infirmier-chef de poste de Sansamba. Ce dernier lui a fait état d'une situation critique que traverse la structure, et donc les populations en termes d'accès aux médicaments. Cette interview a atterri sur notre plateforme WhatsApp. Nous avons aussitôt réagi par l'organisation d'une collecte populaire appelée téléthon. Nous avons pu mobiliser la somme de 1.730.000F CFA répartie comme suit : 1.300.000F de médicaments et le reste comme fonds de roulements et autres dépenses » explique-t-il.

L'URGENCE D'UNE THERAPIE POUR LA SANTE

De son côté, l'infirmier-chef de poste de Sansamba a loué les efforts ayant abouti à cette mobilisation citoyenne des habitants de la commune mais interpelle l'institution municipale à investir dans la santé via les fonds de dotation. «Je remercie et félicite tous les généreux donateurs et de quelque bord que ce soit. C'est un acte citoyen au service de l'ensemble des communautés de Sansamba. Car un malade qui se rend dans une structure de santé et qui se fait consulter par un prestataire, son souhait est de disposer de médicaments pour soulager sa peine. Nous interpellons la mairie aussi à appuyer la santé surtout au travers des fonds de dotation que nous n'avons pas reçus notamment ceux de 2016, 2017 et 2018. Nous n'avons pas d'ambulance et les évacuations sont difficiles ici surtout pour les femmes enceintes », explique ce prestataire de santé.

VOL DE BETAIL, PROBLEME D'EVACUATION SANITAIRE... CES EPINES QUI PERSISTENT!

Au sujet de l'insuffisance des investissements dans cette commune, le président de la plateforme « commune de Sansamba, ma fierté » relèvera : « Chaque année, le budget est voté ici mais jamais les médicaments ne sont mis à la disposition du poste de santé. Cette commune fait 24 villages et 08 cases de santé abandonnés à leur triste sort. Nous sommes des Sénégalais et nous avons besoin de services sociaux de base comme le courant électrique carl'énergie solaire n'est pas opérationnelle. L'eau potable fait défaut aussi », se désole Mamadou Lamine Diédhiou. Et de poursuivre : « le vol de bétail a fini de nous appauvrir et les voleurs restent impunis hélas. Nous avons un besoin de lycée pour accueillir les élèves issus de nos trois collèges. Dans cette contrée, le manque d'ambulance fait que des évacuations sanitaires se font par des charrettes et certaines donnent naissance en brousse lors des évacuations », atteste-t-il avec indignation. Quant à Séckou Camara, un autre membre de cette plateforme, il s'est longuement étalé sur la gestion du maire de Sansamba qu'il trouve désastreuse alors que tous les signes sont au rouge dans cette commune dont la plupart des villages sont pauvres et enclavés.