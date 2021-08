Sénégal: Oumar Guèye, ministre collectivites territoriales, du développement et de l'amenagement du territoire - «Le problème des inondations est lié aux difficultés d'aménagement»

Invité de l'émission objection de Sud Fm hier, dimanche 22 août 2021, Omar Guèye, ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et l'Aménagement du territoire est revenu sur plusieurs questions notamment le problème des inondations et de l'aménagement du territoire au Sénégal entre autres

Au vu des difficultés qui se succèdent, le Sénégal est-il dans l'impasse ? Un avis que le ministre des Collectivités Territoriales et Porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, ne semble pas partager. «Je ne partage pas cet avis. C'est vrai qu'effectivement, il y a des difficultés et il ne faut pas les nier parce qu'ils y a des zones inondées. C'est une réalité au niveau du pays, certains départements, communes et régions, y compris dans la région de Dakar, il y a effectivement des inondations. Mais ce n'est pas quelque chose qui est propre au Sénégal puisque nous avons vu ce qui s'est passé récemment dans certains pays européens, en Inde et en Asie.

Bref, un peu partout deux éléments fondamentaux pour l'homme sont en train de se transformer en difficultés. C'est le feu et l'eau. Nous avons vu des incendies qui ravagent un peu partout avec ce que cela comporte avec des inondations également. L'eau est une source de développement, nous avons besoin de pluies au Sénégal », a déclaré Oumar Guèye. Et poursuit le ministre des Collectivités territoriales « je répondrai par oui dans le sens où pour la première fois au Sénégal avec l'avènement du Président Macky Sall, nous avons un plan décennal de lutte contre les inondations depuis 2012 et qui va se terminer en 2022. Ce plan décennal a pris en charge beaucoup de questions liées aux inondations.

Certes, nous sommes tous concentrés vers les zones inondées mais nous nous rappelons des zones qui étaient inondées et qui ne le sont plus. Si vous vous rappelez en 2012, il était très difficile de passer vers ces endroits comme le rond-point de la RTS, Dalifort où nous voyons des personnes qui ont été dans l'eau, dans leurs maisons, leurs chambres d'où il a fallu les faire sortir et à Gounass. Quand d'autres zones qui avaient des difficultés pour lesquelles le plan décennal a permis de régler le problème, il y a des zones qui n'ont pas bénéficié de ce traitement particulier du programme de lutte contre les inondations, de gestion des inondations et qui font qu'aujourd'hui effectivement, c'est un centre d'intérêt sur lequel le gouvernement du Sénégal sur l'instruction du Chef de l'Etat agit pour que ces difficultés puissent être atténuées », a expliqué M. Gueye.

Concernant l'arrêté du ministre de l'Intérieur portant déclenchement du plan national de secours, le ministre Omar Guèye ajoute que ce plan aura pour but de secourir les populations en difficulté face aux inondations. Et il poursuit : « évidemment, ce déclenchement aura pour effet d'abord, de secourir des populations qui sont dans des situations très difficiles liées aux inondations sur toute l'étendue du territoire national. Cela ne concerne pas uniquement un département mais c'est un déclenchement qui concerne toutes les zones nationales touchées par les inondations. En second lieu, le déclenchement de ce plan permettra d'utiliser des moyens conséquents, matériels également pour faire en sorte que tout ce qui doit être fait pour évacuer les eaux de manière très efficace se fasse dans de très bonnes conditions. Les jours à venir, les populations vont se rendre compte que ce déclenchement a apporté une amélioration considérable sur la prise en charge du phénomène des inondations et sur ces conséquences ».

Le ministre dira d'ailleurs : « les travaux vont se poursuivre sur les sites dédiés particulièrement au niveau de Keur Massar où les entreprises vont continuer à travailler. Alors, la pression va être maintenue voire renforcée, le but fixé va être l'évacuation des eaux et également secourir les populations par une mobilisation de tout le gouvernement, les services de l'Etat avec le ministère de l'Intérieur, l'administration territoriale, le groupement des Sapeurs-pompiers et tous ce qui peuvent apporter leur contribution pour évacuer les eaux et aider aussi les populations en leur apportant des soutiens de manière significative », a précisé le ministre des Collectivités territoriales.

HABITATIONS DANS LES ZONES NON AEDIFICANDI

Poursuivant ses propos, Oumar Guèye fera savoir que « le gouvernement, c'est une équipe. Et la problématique de l'assainissement et également de l'eau, c'est le ministère de l'Eau et de l'assainissement. Mais cette synergie d'action existe parce que quand il y a un projet de cette importance, il y a une structure qui a en charge sa mise en œuvre. C'est l'Agence de développement municipal dont la tutelle technique est le ministère des Collectivités territoriales. Donc nous sommes impliqués, l'environnement aussi parce que lorsqu'il a fallu faire ce travail avec le ministère de l'Environnement, les finances sont également impliquées puisqu'elles ont les ressources qui paient les entreprises.

Par conséquent, le problème est un problème d'aménagement du territoire et la question est de savoir pourquoi ces zones sont inondées et habitées ? Lorsque nous prenons les cartes anciennes du pays avant les indépendances même, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une similitude. Et si nous prenons les nouvelles cartes des zones inondées, vous le superposez avec les anciennes cartes, on constate que toutes les zones inondées étaient des rizières, des mares que l'homme est venu habiter.

Donc, ce ne sont pas les eaux qui sont venues trouver l'homme mais plutôt lui qui est venu habiter. Ce qui fait que le problème d'aménagement du territoire jadis négligé au Sénégal, c'est cela qui nous rattrape en quelque sorte. Nous sommes venus nous installer dans des zones où personne ne devrait s'installer, y compris Keur Massar où presque 80% du département se trouve dans l'eau », a fait savoir le ministre.

Avant de conclure : « L'Etat c'est une continuité. Au moment où ces projets ont été conçus, il y a plusieurs dizaines d'années, l'on devait penser aménagement du territoire, histoire de cette zone. Comment cette zone a été avant les années de sécheresse ? Malheureusement, ça n'a pas été fait, nous avons fait des aménagements, installé des gens qui, de bonne foi, pensaient pouvoir avoir des maisons mais en réalité nous les avons installés dans des zones non aedificandi».