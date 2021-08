Sénégal: Week-end des Lions - "Sir" Edouard Mendy "roi" de Londres

Le gardien de but sénégalais Edouard Mendy, sérieux candidat au titre du ballon d'or africain et les blues ont corrigé les Gunners d'Arsenal sur le score de 2 à 0 grâce à la nouvelle star de Chelsea Lukaku pour son premier match de championnat et James. L'international sénégalais s'est encore illustré lors de cette 2ème journée de Premier League en gardant sa cage inviolée pour la deuxième fois de la saison. La prochaine journée samedi 28 août verra le choc entre Edouard Mendy contre Sadio Mané donc Liverpool qui affrontera Chelsea.

SADIO MANÉ AFFICHE DÉJÀ SES AMBITIONS

Sadio Mané a ouvert son compteur but avec Liverpool avant-hier samedi 21 août face à Burnley. Le numéro 10 des Reds a scoré à la 69ème min suite à une passe décisive d'Alexander Arnold. Les hommes de Jürgen Klopp sont premiers au classement ex-aequo avec Chelsea qui pointe à la deuxième place.

PAPE MATA SARR, LA PASSE DE 3, GANA BUTEUR FACE À BREST

Il fait partie des joueurs dont les noms reviennent de plus en plus dans ce mercato. Le joueur formé à Génération Foot a encore fait parler de lui ce weekend en délivrant une nouvelle passe décisive lors du match qui opposait Metz à Reims samedi (1-1). L'international sénégalais est à 3 passes décisives depuis le début de la saison. De quoi faire alimenter plus les convoitises. A rappeler qu'Idrissa Gana Guèye s'était illustré vendredi lors du match qui opposait Brest au Paris Saint-Germain (4-2). Le milieu de terrain sénégalais a marqué d'un coup de canon qui n'a laissé aucune chance au portier brestois à la 73ème min de jeu. A noter la troisième titularisation d'Abdou Diallo sur le côté gauche de la défense parisienne.

KHALY THIAM BUTTEUR CONTRE ALANYASPOR DE FAMARA DIÉDHIOU

La troisième journée de la Super Lig turc a vu le milieu de terrain sénégalais marqué un but et participé à la victoire du club Altay (4-1) contre Alanyaspor. Khaly Ivan Thiam a pris le meilleur sur son compatriote Famara Diédhiou et son nouveau club d'Alanyaspor.L'ancien de Bristol City en D2 anglaise, a toutefois répondu à son vis à vis en marquant l'unique de son club.