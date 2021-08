Sénégal: Covid-19 / Bilan du samedi 21 et du dimanche 22 aout 2021 - 23 décès, 50 cas graves, 299 nouvelles contaminations

Les nouvelles contaminations à la covid-19 au quotidien continuent de baisser. Le Sénégal a enregistré ces dernières 48 heures 299 nouvelles contaminations de covid-19 sur 6384 tests effectués, 23 décès supplémentaires et 50 patients admis en réanimation.

Pour hier, dimanche 22 août, le taux de positivité est évalué à 4,42%. Il s'agit 155 nouveaux cas sur 3504 tests réalisés dont 17 cas contacts et 138 cas issus de la transmission communautaire. Selon les autorités sanitaires, les 60 cas sont enregistrés dans région de Dakar dont 36 pour le département de Dakar, 6 pour le département de Pikine, 4 pour le département de Keur Massar, 8 pour le département de Rufisque et 6 pourle département de Guédiawaye. Quant aux autres localités, il s'agit de 78 cas dont 8 à Dahra, 7 à Saint-Louis et Touba, 6 à Kaolack, Kolda, Popeunguine et Thiès, 5 à Diourbel, Mbour et Sokone, 4 à Ziguinchor, 2 à Fatick et Linguère, 1 à Foundiougne, Koungheul et Louga.

Le communiqué fait état de 12 décès, 527 patients déclarés guéris et 50 cas graves admis en réanimation. Pour le samedi 21 août, le Sénégal a enregistré 144 nouvelles infections sur 2880 tests effectués dont 10 cas contact et 134 cas issus de la transmission communautaire, le taux de positivité est évalué à 5,00%.

Les cas communautaires sont répartis comme suit : région de Dakar 84 dont 64 pourle département de Dakar, 9 pour Pikine, 3 pour Keur Massar, 3 pour de Rufisque, 5 pour Guédiawaye, a indiqué le communiqué. Les 50 autres cas sontrépartis entre les autres localités dont 9 à Touba, 5 à Fatick, 4 à Sédhiou, 3 à Saint-Louis et Sokone, 2 à Kolda, Mbour et Ziguinchor, 1 à Oussouye et Richard-Toll.

En effet, 536 patients sont déclarés guéris et 11 décès ont été déplorés le vendredi 20 août.

Au total, 71927 cas ont été déclarés positifs dont 57394 guéris, 1671 décédés et 12861 sous traitement. Le samedi 21 août 2021, 3214 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de vaccins à 1141458, selon le ministère de la Santé et de l'Action Sociale.