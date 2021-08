Sénégal: Diourbel/Signature de conventionpour l'insertion de 200 jeunes - Un exemple de partenariat Etat-employeur

Une signature de convention pour l'insertion de 200 jeunes et femmes au niveau du projet de création d'espaces verts, de centre commercial et d'aquaculture dans la zone de Medinatoul entre le ministère de l'Emploi et le promoteur, Sidy Diop s'est déroulé, samedi, au site de Medinatoul. Le site où est aménagé ce projet était l'un des grands dépotoirs d'ordures sauvages de Diourbel.

Le ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion représenté par le Directeur de l'emploi a procédé à la signature d'une convention pourl'insertion de 200 jeunes et femmes en qualité de main d'œuvre. Il s'agit d'un projet de réalisation d'un centre commercial R3, d'espace vert et d'aquaculture dans cette zone de Medinatoul qui s'inscrit dans le cadre du Programme d'urgence appelée Kheyou Ndawgni.

Le Directeur de l'emploi Pape Modou Fall soutient que «l'objectif de cette convention, c'est d'accompagner le projet mis en place par ce promoteur qui envisage de mettre en place un espace d'aquaculture, un espace vert qui sera aménagé pour une utilisation publique mais aussi un grand centre commercial composé d'un bâtiment R+3. C'est pour cela que nous avons dit que dans ce projet, ils ont certainement besoin de main d'œuvre. Et comme nous avons en charge cette question d'emplois, nous avons dit qu'il serait bien de signer avec eux une convention allant dans le sens d'insérer 200 jeunes et femmes qui pourront intervenir selon les besoins qu'ils auront au niveau du terrain». Et de poursuivre, «certains pourront travailler dans le cadre de l'assainissement, d'autres pourront utiliser dans le cadrer de l'aménagement d'espace vert mais aussi dans le cadre de vie et de l'hygiène publique. Et d'autres pourront participer à l'aménagement de piscines qui seront aménagés pour faire de l'aquaculture.

Cela s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence 2021- 2023 communément appelé «Kheyou Ndawgni» dont le ministère de l'emploi a un objectif de 20.000 emplois dans le cadre de la convention état employeur. Aujourd'hui, nous sommes à200 emplois mais nous pouvons aller jusqu'à 500 emplois». Et d'ajouter, «ce site va contribuer au développement économique mais aussi développement de la pisciculture. La création de ces espaces publics communautaires pourrait également générer des emplois communautaires surtout dans ce site qui constituait jadis, l'un des plus grand dépotoir sauvage d'ordures de la ville».