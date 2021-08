Angola: L'UA prône la promotion d'une saine gestion des ressources environnementales

Luanda — La promotion d'une gestion solide des ressources environnementales et naturelles pour une plus grande résilience aux catastrophes et au changement climatique a été défendue, ce lundi, au Kenya, comme extrêmement importante pour promouvoir l'utilisation durable des ressources aquatiques.

Les participants à la réunion du Sous-comité sur les questions environnementales des Représentants permanents auprès de l'Union africaine estiment qu'il peut accroître la contribution de l'économie bleue au développement du continent.

Pendant trois jours, les intervenants ont abordé les aspects environnementaux tels que la biodiversité, la faune et la foresterie, la mise en œuvre de cadres de gestion durable des forêts et la finalisation de la stratégie de l'Union africaine sur le changement climatique.

Dans ce segment, l'attention s'est concentrée sur les préparatifs de la COP26 qui se tiendra au Royaume-Uni et les préparatifs de la COP 27 qui se déroulera sur le continent africain.

Quant à la stratégie de la « Grande Muraille Verte », initiative du Sahara et du Sahel, elle nécessite le développement de projets pour faciliter l'impact nécessaire au développement stratégique sur l'ensemble du continent.

À cet égard, ils reconnaissent que la mobilisation des ressources doit être liée à des activités concrètes et renforcer les synergies entre les travaux de l'UA et de l'Agence panafricaine sur la Grande Muraille verte Bleue, en mettant l'accent sur la mise en œuvre des actions de l'économie bleue.

Les orateurs ont en outre estimé que les pandémies, la variabilité et le changement climatiques, les risques hydrologiques et météorologiques, les catastrophes, les déchets, la perte de biodiversité, la dégradation des terres, les défis côtiers et marins sont quelques-unes des menaces qui pèsent sur les réalisations opportunes du continent de l'Agenda 2063.

La commissaire de l'UA, Josefa Sacko, a souligné que le continent approchait de la fin de la période de mise en œuvre du premier plan décennal de l'Agenda 2063.

"Nous sommes confrontés à de nouveaux défis en raison de la pandémie, de la variabilité et du changement climatiques, des risques hydrologiques et météorologiques, de la perte de biodiversité, de la dégradation des terres, des défis côtiers et marins sont quelques-unes des menaces qui pèsent sur les réalisations opportunes du continent", a-t-il déclaré.

Il a souligné que la retraite a fourni une plate-forme pour le secteur de l'environnement durable et de l'économie bleue pour définir leurs priorités, leurs programmes et leurs besoins, dans le but de dialoguer et de travailler ensemble pour garantir que les besoins et les priorités de l'Afrique sur les questions environnementales sont fortement articulés à tous les niveaux.

Josefa Sacko a ajouté que le continent africain sera le plus touché par les effets du changement climatique, car l'élévation du niveau de la mer affectera les communautés côtières et de nombreuses villes importantes.

Pour la responsable, la désertification affecte déjà plusieurs pays, ce qui pose des problèmes de sécurité, car elle provoque une variabilité climatique à travers des événements météorologiques extrêmes, ainsi que la perte de récoltes et de moyens de subsistance.