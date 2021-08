Angola: L'AGT veut restructurer le poste douanier de Luvo

Mbanza Kongo (Angola) — L'Administration Générale des Impôts (AGT) entend, à partir de cette année, adapter le poste douanier de Luvo, province de Zaire, au système de guichet unique frontalier, afin de simplifier les processus inhérents à la douane des marchandises.

Ce processus permettra de réduire les coûts, le temps de dédouanement des marchandises et les formalités requises dans le processus de déclaration des marchandises commerciales, selon Cláudio Paulino dos Santos, président du conseil d'administration de l'AGT.

S'adressant à la presse dimanche, à Luvo, municipalité de Mbanza Kongo, le responsable a indiqué que l'appel d'offres public serait lancé en septembre prochain, suivi de l'attribution des travaux de construction des infrastructures de soutien du site.

Il a indiqué que dans six mois, il sera possible d'achever la première phase de ce projet au poste de douane de Luvo, à la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), avec la construction d'entrepôts douaniers et d'autres infrastructures, ainsi que l'installation de matériel informatique et de caméras.

« Nous voulons mettre ici une structure beaucoup plus moderne, avec des équipements de vérification via des caméras (Scanner), un système informatique beaucoup plus robuste, afin d'offrir un meilleur service à nos déclarants de douane», a-t-il souligné.

Il a rappelé que le système de guichet unique a déjà été mis en place à la frontière de Santa Clara, province de Cunene, et son objectif principal est de générer un confort dans les flux commerciaux avec les pays voisins.

Le PCA de l'AGT a jugé positif le processus de collecte des recettes fiscales dans la province de Zaire, qui a collecté, au cours du premier semestre de cette année, plus de 58 milliards de kwanzas.

Il a dit qu'il s'agissait d'un revenu raisonnable, compte tenu des chocs résultant du covid-19 qui a contracté l'activité commerciale, pour laquelle il a anticipé une augmentation des recettes fiscales avec la normalisation progressive de la situation sanitaire dans le pays.

« La province de Zaire est une région prospère en termes de commerce, nous prévoyons donc une augmentation des revenus avec l'amélioration de la situation sanitaire du au covid-19 », a-t-il poursuivi.

La province de Zaire fait partie de la première région tributaire de l'AGT dont le siège est à Cabinda.

Le poste de douane de Luvo est situé à 60 kilomètres au nord de la ville de Mbanza Kongo.