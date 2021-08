Afrique: Afrobasket Rwanda 2021 - Les Lions à Kigali

La sélection nationale masculine est dans la capitale rwandaise depuis hier après deux semaines de préparation en Turquie.

Depuis hier, la sélection nationale masculine de basketball est à Kigali. Dès leur arrivée, les Lions de la balle orange ont intégré l'hôtel dédié au groupe D. Comme ce fut déjà le cas lors de la Basketball Africa League en mai dernier, la compétition qui s'ouvre demain va se jouer dans le respect de la bulle sanitaire mise en place par la Fédération internationale de basketball. L'entrée en lice du Cameroun est prévue ce mercredi face au Soudan du Sud.

Pour cette compétition, le sélectionneur national, Lazare Adie Ngono, a retenu 12 joueurs. Excepté Arnold Kome, le joueur de Fap de Yaoundé, le reste de l'effectif joue en Europe et aux Etats-Unis. Au poste meneur, Gédéon Pitard, Samir Gbetkom et Aristide Mouaha auront la charge de conduire les 24 secondes de possession dans le camp adverse. En poste 2 (arrière) et 3 (ailier), on retrouve le capitaine Jeremy Nzeulie, Darryl Strawberry, Franck Tchoubaye, Arnold Kome et Narace Williams. En poste 4 (ailier fort) et 5 (pivot), le choix du sélectionneur s'est porté sur Benoit Mbala, Jordan Bayehe, Rodrigue Andela et Kenneth Kadji.

Avant de se rendre au Rwanda, le groupe a passé deux semaines de stage externe à Istanbul en Turquie. De l'avis du staff technique, la préparation a été bonne en dépit de sa courte durée et de quelques bobos passagers. Il faut tout de même relever que Lazare Adie Ngono a dû faire face à deux défections majeures de dernière minute. Il s'agit d'Arnaud William Adala Moto (Cep Lorient, France) et des 2,08 m de Landry Nnoko (Vitoria Baskonia, Espagne). Néanmoins, les basketteurs camerounais ont répété leurs gammes au rythme de deux séances d'entraînement. Durant cette quinzaine, le Cameroun a enregistré quatre victoires en autant de quatre matchs d'évaluation joués. C'était contre la Palestine 71-48, High Touch 87-47, Cedi Osman 99-40 et Anadolu Efes 98-64.

