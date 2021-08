Gabon: School Services pour orienter au mieux les futurs leaders de demain

interview

C'est dans le but de montrer la bonne direction à emprunter pour la suite des études que la structure fut créée. Guider les cadres de demain est le défi que School services s'est donné. C'est au cours d'une interview que son manager Annabelle Lembona Massolo a décliné les axes de son entité.

Vous avez mis en place votre structure School Services au profit des bacheliers et étudiants, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son fonctionnement ?

School services est un cabinet d'accompagnement et d'orientation pour l'obtention d'inscription dans les établissements privés et l'accompagnement dans les démarches de visas dans le cadre d'un projet d'études pour apprendre à l'étranger. Le cabinet accompagne non seulement les nouveaux bacheliers, mais également les étudiants qui viennent d'obtenir un diplôme de fin de cycle (BTS, licence, etc) et qui souhaitent postuler pour un bachelor ou un master à l'étranger.

Créé en 2019, nous avons constaté une réelle difficulté des élèves à maîtriser les procédures afin d'obtenir une pré-inscription pour certains, et effectuer des demandes de visas pour d'autres. Aujourd'hui nous enregistrons près de 200 dossiers d'étudiants Gabonais envoyés à l'étranger qui ont été accompagnés par notre structure et ont obtenu un retour positif dans le cadre de nos procédures.

Beaucoup de jeunes éprouvent des difficultés dans le choix de leur études pour la suite, dans ce cas de figure quel est votre apport ?

Notre apport consiste en notre capacité à évaluer les aptitudes de l'élève et par la suite lui proposer une formation selon son profil et cadrant avec les réalités de l'emploi de notre pays ou de l'étranger. La génération actuelle a besoin d'être encadrée par d'anciens étudiants qui ont su sortir leur épingle du jeu à travers un parcours brillant et une expérience estudiantine différente tout au long de leur parcours.

La covid-19 n'a pas été tendre avec tous les secteurs d'activité, comment avez-vous géré cette situation qui perdure encore ?

La covid-19 reste une difficulté majeure rencontrée dans le cadre des procédures d'encadrement élaborée par nos équipes. Certes les procédures ont été ralenties à cause du délai des traitements de dossiers mais nous avons pu apporter une meilleure communication aux postulants afin de leur expliquer la réalité liée à la pandémie.

Ce concept d'accompagnement d'étudiants n'est pas nouveau au Gabon, qu'est-ce qui vous distingue des autres ?

Un Gabonais bien formé est un point positif pour le pays car il contribue à une amélioration dans des secteurs spécifiques. C'est dans cette optique que nous nous familiarisons avec eux et nous proposons un accompagnement complet destiné à l'épanouissement de leur réussite.

Mlle Annabelle merci à vous, le mot de la fin peut-être ?

Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes déterminés à impacter positivement la jeunesse Gabonaise mais aussi Africaine. Il est plus que jamais nécessaire pour notre continent Africain de donner les outils nécessaires à l'épanouissement intellectuel de nos étudiants. Ceci passe par des indicateurs de performance tels que la formation, les moyens techniques de développement et l'évaluation des compétences.

Je vous remercie.