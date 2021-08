Congo-Brazzaville: Henrike Grohs ART - La 3e édition se focalise sur la qualité artistique des œuvres

Organisé par le Goethe-Institut et la famille Grohs, le prix Henrike Grohs Art vise à encourager le travail d'un artiste ou un collectif africain évoluant dans l'art visuel. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 septembre.

Après deux éditions matérialisées, le prix d'art Henrike Grohs continue son pari de rendre hommage au talent artistique exceptionnel qu'offre le continent africain, et ce malgré les conditions difficiles dans lesquelles les jeunes artistes professionnels travaillent, surtout en cette période de pandémie mondiale liée au coronavirus.

A en croire les organisateurs de ce prix, le Goethe-Institut et la famille Grohs, cette distinction est attribuée tous les deux ans à un artiste ou à un collectif artistique vivant et travaillant sur le continent africain, et évoluant dans le domaine des arts visuels.

« Le prix offre aux talents émergents une visibilité internationale et permet de créer une plateforme pour présenter la diversité des arts plastiques contemporains d'Afrique. Les deux éditions précédentes du Prix d'art Henrike Grohs ont été l'occasion de présenter nombre d'œuvres artistiques stimulantes et évocatrices, et nous avons hâte de voir ce que la troisième produira », a souligné le Dr Asma Diakité, directeur régional des programmes au Goethe-Institut de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Les inscriptions au Henrike Grohs Art Award 2022 sont gratuites et se font actuellement en ligne via le formulaire de candidature disponible sur le site dudit prix. Les candidats éligibles sont notamment ceux qui pratiquent l'art visuel depuis au moins cinq ans et qui sont capables de présenter un corpus cohérent.

Au terme des candidatures, le comité de sélection se prononcera sur une liste restreinte de vingt artistes maximum. Par la suite, le jury sélectionnera le gagnant et les deux autres finalistes qui seront connus lors de la biennale de Dakar, l'année prochaine. Le prix principal, estimé à 20 000 euros, est attribué au lauréat individuel ou collectif. Les deux autres finalistes, qu'ils soient artistes individuels ou collectifs d'artistes, recevront chacun 5 000 euros en guise de récompense.

Notons que Henrike Grohs Art est un prix d'art biennal itinérant conçu en mémoire de l'ancienne directrice du Goethe-Institut à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Henrike Grohs, qui fut tuée lors d'un attentat à Grand-Bassam en 2016.