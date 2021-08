Congo-Brazzaville: Biodiversité et environnement - Le monde en faveur d'une reconstruction post-Covid-19

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le gouvernement français ont convenu d'organiser, du 3 au 11 septembre prochain, à Marseille (France), le congrès mondial de la nature.

A Marseille, plus de deux cents pays et agences gouvernementales, mille deux cents ONG et dix mille experts prendront part aux débats ainsi qu'aux ateliers. Le congrès rassemblera notamment les acteurs du monde entier les plus engagés pour la nature et la biodiversité.

« Sous le leadership de la France, ce congrès donnera ainsi l'occasion aux Etats et à la communauté internationale d'œuvrer ensemble en faveur d'une reconstruction planétaire post-covid, fondée sur la nature, sur la protection de la biodiversité et sur la lutte contre le changement climatique », indique un communiqué de l'ambassade de France.

L'événement, initialement prévu pour juin 2020, a été reporté en raison de la pandémie de covid-19. Il permettra aux participants de déterminer, de façon démocratique, les questions les plus urgentes en matière de conservation de la nature ainsi que les actions à entreprendre pour y répondre. Son ouverture au grand public et à la société civile en fera un lieu unique d'échanges et de sensibilisation sur les questions de biodiversité.

Le Congrès se tiendra au cours d'une année décisive pour les questions de biodiversité et plus largement d'environnement et de climat (COP15 à Kunming en Chine, COP26 sur le climat à Glasgow, Sommet des systèmes alimentaires à New York, Assemblée des Nations unies pour l'environnement... ).

« Plus que jamais, le congrès de l'UICN devra contribuer aux débats mondiaux sur la biodiversité et les écosystèmes et, plus particulièrement, à ceux relatifs au cadre mondial qui devra être adopté lors de la COP15 de la convention sur la diversité biologique, à Kunming », précise le communiqué de l'ambassade de France.

« A l'heure où la crise du covid-19 a démontré les liens manifestes entre détérioration des écosystèmes et risques de pandémies, ce rendez-vous de Marseille doit être l'occasion de raffermir les liens entre la biodiversité et les autres enjeux globaux, tels que le climat et le développement, mais aussi la santé », ajoute le texte.

Alors que le monde est entré dans l'ère des conséquences, en témoignent de nombreuses catastrophes naturelles qui ont sévi dans le monde ces dernières semaines, il est plus que jamais indispensable de poursuivre et d'accentuer la mobilisation internationale pour sauvegarder la richesse des écosystèmes et assurer la pérennité des générations futures.

Organisé tous les quatre ans, le congrès international constitue l'un des principaux événements en matière de protection de la biodiversité et de l'environnement. Il rassemble la communauté mondiale de la conservation de la nature, y compris les meilleurs experts internationaux en sciences, politiques et pratique de la conservation.