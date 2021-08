Congo-Brazzaville: Recherche - Le Congo et l'Unesco planchent sur la science et le développement durable

Lors d'une séance de travail à Brazzaville, la ministre en charge de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, et la représentante de l'Unesco, Fatoumata Marega, ont évoqué le lancement du projet de renforcement des systèmes de sciences, technologies et innovation (STI) contribuant à la réalisation des politiques de développement durable.

Le projet de renforcement des systèmes STI obéit à la nécessité de s'appuyer sur la science et la technologie, en matière de recherche, pour concevoir des solutions vertes innovantes, capables de résoudre les crises climatiques, alimentaires et énergétiques afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du développement durable. Dans ce sens, l'Unesco et le Congo s'accordent à dire qu'il est utile que l'action politique et les décisions de gouvernance se fondent sur les éléments scientifiques.

Par ailleurs, la réalisation du projet de renforcement des systèmes de sciences, technologies et innovation nécessite un grand nombre de cerveaux. Autant il faut renforcer l'enseignement des sciences, autant il faut endiguer la fuite de cerveaux et inciter davantage les jeunes, hommes et femmes, à s'intéresser aux disciplines scientifiques.

La ministre Edith Delphine Emmanuel et la diplomate onusienne Fatoumata Marega ont également évoqué la formation des étudiants à la gouvernance forestière, en étroite collaboration avec l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et de foresterie ainsi que l'organisation du concours d'encodage des élèves et étudiants lors de la semaine des sciences au cours du premier trimestre de l'année 2022. La participation du Congo à la 41e session de la conférence générale de l'Unesco, du 9 au 24 novembre prochain, était aussi au menu de l'échange entre les deux personnalités.