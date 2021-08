Congo-Brazzaville: Championnat national ligue 2 - Le RCO prend seul les commandes

Le club a pris la tête de la zone A en atomisant, le 21 août au stade Alphonse-Massamba-Débat, l'AS Penarol 5-0, en match comptant pour la 16e, en y ajoutant la manière.

Louingui et Ampion ont été les artisans de la victoire de Racing club olympic (RCO) en signant chacun un doublé (34e et 58e minute pour le premier) et (54e et 64e minute pour le second). Okoua a profité d'une mauvaise relance du gardien pour donner plus d'éclat à cette victoire en inscrivant le cinquième but à la 85e minute. Grâce à cette victoire, le RCO prend seul la tête avec trente-quatre points.

Le FC Racine a, quant à lui, perdu sa deuxième place après le nul d'un but partout face au BNG. Mbelani, buteur du FC Racine à la 65e minute, a répondu à Bindounga, premier buteur du match à la 59e minute. Les deux précieux points lâchés face au BNG lui ont fait perdre une place au classement provisoire. Il est désormais troisième après le succès de Red star au complexe sportif la Concorde, à Kintélé, 4-0 face à Tongo football club. Le Red star (trente-trois points) dépasse le FC Racine d'une unité.

Même après avoir partagé les points 1-1 face au Real impact, Ajax de Ouenzé tient sa quatrième place avec vingt-huit points, soit deux de plus qu'OCB, qui a dominé Saint-Michel de Ouenzé 4-2.

L'AS Juk a enchaîné en battant Yaba sport 2-0. Elle est inséparable avec la Jeunesse sportive de Poto-Poto vainqueur des Aigles Sport 2-1. Les deux équipes comptent chacune vingt-cinq points.

Après avoir concédé un nul de 0-0 face à OCB lors de la 15e journée, l'AS Maracana s'est imposée devant Flamengo 2-1, améliorant ainsi son compteur à dix-neuf points. L'AS Vegas a dominé AS Elbo 3-0. Le Centre d'études et sport la Djiri (CESD) a battu l'Etoile de Talas 2-0. Vegas et le CESD comptent désormais dix-sept points chacun.