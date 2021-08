Congo-Brazzaville: Championnat national de nzango - La sixième édition lancée

La ville océane abrite, du 21 au 28 août, la sixième édition du championnat national de nzango qui a débuté au Complexe sportif sous la férule de Jean-Louis Banthoud, directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire, en présence du directeur départemental des Sports et de l'Education physique, Joseph Biangou Ndinga, et sous la coordination d'Aminata Adjakou Cissé, présidente de la Fédération congolaise de Nzango (Féconza).

Neuf départements ont répondu à l'appel de la Féconza contre deux absents, à savoir le Pool et les Plateaux. Ce challenge, dont le gagnant va succéder à l'équipe de l'île Mbamou, championne en titre en 2020 à Gamboma, va permettre également au staff technique de la Féconza de sélectionner les joueuses qui feront partie de l'équipe nationale des Diables rouges.

Lançant le championnat, Jean-Louis Banthoud a rassuré les joueuses que la compétition va se dérouler dans la quiétude avant de les inviter à compétir dans un esprit chevaleresque et de fair-play. De son côté, la présidente de la fédération a exprimé sa satisfaction sportive face à la volonté de tous à booster le nzango au firmament du sport congolais.

Aminata Adjakou Cissé a indiqué que le nzango reste et demeure, à côté des autres sports, la source inépuisable d'une pépinière conséquente, d'une élite performante susceptible de placer le Congo devant la scène nationale et internationale. « Après Brazzaville, Nkayi et Gamboma, respectivement en 2018, 2019 et 2020, aujourd'hui à Pointe-Noire, c'est un moment privilégié de détecter les talents susceptibles de constituer l'ossature de notre équipe nationale. Par conséquent, que toutes les énergies, sources nécessaires, soient mobilisées pour servir de support en vue de garantir le succès de la promotion du nzango », a-t-elle souligné. Et d'exhorter tous les acteurs à ce championnat à plus de discipline, de responsabilité et de fair-play pour l'intérêt du nzango, avant de souhaiter bonne chance à toutes les participantes. Notons qu'en match d'exhibition comptant pour l'ouverture du championnat, les Femmes déléguées (Pointe-Noire) ont battu les Vainqueurs (Pointe-Noire), 17 pieds à 16.

La compétition s'est poursuie le 23 août avec vingt-quatre confrontations sur quatre terrains à l'esplanade du Complexe sportif de Pointe-Noire.