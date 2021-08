Afrique: Le Daily Trust lance un appel à candidatures pour le prix de l'Africain de l'année 2021

communiqué de presse

Le journal indépendant de premier plan au Nigeria, DAILY TRUST, a lancé un appel à candidatures de personnalités exemplaires pour le prix convoité de l'Africain de l'année 2021. Les candidatures sont ouvertes du 22 août 2021 au 22 octobre 2021 minuit.

Dans un communiqué publié ce week-end, Ag. Le PDG de Media Trust Limited, éditeur de DAILY TRUST, M. Nura Daura, a déclaré que les candidats idéaux devraient être des Africains ordinaires qui ont apporté des contributions extraordinaires à l'humanité dans n'importe quel domaine de n'importe quelle partie du continent.

M. Daura a révélé que le prix se compose de trois éléments, à savoir, une plaque permanente, un certificat de mérite et une récompense en argent au profit du lauréat ou du projet caritatif de son choix.

Les candidatures valides pour le prix 2021 concerneront les travaux, évènements ou activités entrepris par le candidat entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, et les candidatures doivent être faites en ligne sur award.dailytrust.com. Le gagnant éventuel sera sélectionné par un comité du prix de six membres présidé par Son Excellence, M. Festus Mogae, ancien président du Botswana.

Les autres membres du Comité qui représentent les blocs régionaux africains sont : l'Ambassadeur Mona Omar (Afrique du Nord), M. Amadou Mahtar Ba (Afrique de l'Ouest), Mme Gwen Lister (Afrique australe) et le Pasteur Rigobert MINANI BIHUZO (Afrique centrale). Le président du conseil d'administration de Media Trust Limited, M. Kabiru Yusuf représente les promoteurs du prix.

Le DAILY TRUST Ag. CEO, souligne qu'un gagnant émergera, strictement sur la base des critères de sélection et non du nombre d'entrées soumises en son nom.

M. Daura a également révélé que la cérémonie de présentation de l'édition 2021 du Prix Africain de l'année se tiendra à Abuja, au Nigeria, en janvier 2022.

Aujourd'hui dans sa 14e édition, le Prix de l'Africain de l'année a été inauguré en 2008 par DAILY TRUST afin de concrétiser l'engagement du journal en faveur de l'unité africaine et du développement durable à travers le continent.

Avec ce prix annuel, M. Daura a déclaré que le journal espère ancrer la culture de l'altruisme parmi les Africains dans le but de créer un pool de modèles que d'autres pourront imiter.

Le premier prix a été remis à un gynécologue congolais, le Dr Denis Mukwege, en reconnaissance de son offre humanitaire exemplaire de chirurgie reconstructive gratuite aux victimes de viol en République démocratique du Congo, RDC, déchirée par la guerre. Il a également remporté le prix Nobel de la paix en 2018, soit 10 ans après que DAILY TRUST ait reconnu son geste humanitaire remarquable.

Le prix de l'année dernière a été remporté par Musu Bakoto Sawo, une instigatrice du changement gambienne et défenseur infatigable des droits des femmes, pour son engagement continu à mettre fin à la violence contre les filles et les femmes, y compris le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines.