Algérie: Zaghdar se réunit avec les directeurs de wilaya pour promouvoir l'investissement local

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a tenu, lundi par vidéoconférence, une série de rencontres avec les directeurs locaux de l'Industrie en vue de revoir les priorités des directions locales et donner un nouveau souffle à l'investissement en optimisant la performance, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Dans une allocution prononcée, lors de la première rencontre depuis son arrivée à la tête du secteur, avec les directeurs de wilaya dans le but de passer en revue les activités des directions locales, M. Zaghdar a annoncé son intention d'effectuer prochainement des visites de terrain avec les responsables du secteur au niveau local, afin de s'enquérir de la nature des activités réalisées et du taux de réalisation des programmes tracés.

Le ministre a indiqué "être au fait des obstacles auxquels fait face la majorité des directions, dont le manque de sessions de formation, de moyens matériels et humains, de moyens de travail et de transport, en sus de la situation administrative des chargés de gestion du point de vue titularisation et installation.

M. Zaghdar a, par ailleurs, fait savoir que, conformément aux instructions du Premier ministre, son département ministériel préparait un projet de création d'une agence nationale du foncier industriel dotée des pleins pouvoirs en matière de distribution du foncier industriel et d'aménagement et de gestion des zones industrielles.

Le ministre voit dans le développement rapide des technologies de l'information et de la communication une opportunité pour promouvoir le secteur et améliorer ses performances à travers la numérisation de toutes les procédures administratives et l'utilisation de systèmes informatiques transparents et efficients permettant de simplifier les procédures et de gagner la confiance des citoyens.