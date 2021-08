Congo-Kinshasa: Ciel brumeux...

éditorial

Guet-apens. Mots qui créent des maux. Jeux de cache-cache. Accusations. Diarhée verbale. Morsures et diatribes. Coups de gueule. Donc, on aura tout vu ces derniers temps en RD. Congo où les prélats catholitiques et leurs frères de l'église du Christ au Congo demandent à Félix Tshisekedi de ne pas cautionner, ni endosser la liste de candidats aux différents postes du Bureau de la CENI qui lui seront, très bientôt, transmis pour l'Ordonnance d'investiture.

L'impasse, certes, est là. Mais aussi, la confusion pour la suite du feuilleton.

Six contre deux ? Ou deux contre six ? Ce sont-là les deux positions abyssales à même de démontrer, si besoin en était encore, que même au sein des confessions religieuses, l'unanimité est plus qu'une illusion.

Car, en définitive, au moindre vote en vertu des lois démocratiques, elles en sont sorties plus divisées que jamais et elles sont, même prêtes, à s'engager dans un duel aux coûteaux, comme chez les politiciens, lors des moments agités des joutes électorales.

Mais, le moins que l'on puissse se demander à ce jour est de savoir quel en est, au juste, le vrai enjeu ? Pourquoi alors toutes ces douches froides orchestrées autour du processus de désignation d'un Président du Bureau ainsi que d'un membre de l'assemblée plénière de la CENI ? Dans quel intérêt les églises, bastions par excellence des valeurs morales et dépositaires de la lumière, n'ont-elles pas réussi à sortir la RD. Congo de l'obscurité qui rend son ciel politique et électoral si brumeux ?

Au demeurant, tous les ingredients sont réunis à l'Assemblée Nationale pour qu'au courant de cette semaine, l'entérinement des membres du Bureau de la CENI se fasse sans coup férir. Déjà, après des multiples prolongations sans compromis au sein des confessions religieuses, un Procès-Verbal a été déposé à la Commission paritaire mixte qui, à son tour, devait déposer son rapport sur la table du Bureau de la Chambre basse ce week-end. Et puis, selon la procédure, c'est ce dernier qui, logiquement, devra s'en saisir pour convoquer les Députés en séance plénière en vue de statuer sur ce dossier dont le dénouement n'aura que trop duré. Et dire que pour avoir les autres membres du Bureau, dans un contexte où les principaux animateurs des plateformes concernées par la délégation de leurs membres à la CENI, la bataille, loin de se terminer, ne fera que se relancer.

Donc, dans ce dossier-là, celui de la désignation de nouveaux membres du Bureau de la CENI, le Bureau de l'Assemblée nationale, les membres de la Commission paritaire mixte, les Députés Nationaux et, en dernier ressort, le Président de la République, une fois saisi après entérinement, tous alors, ont, chacun, sa part de responsabilité dans ce qui semble être comme un départ sous des fortes dissenssions aussi bien au sein des confessions religieuses que des plateformes politiques représentées à la Chambre basse. Ils sont tous sociétaires de l'empoisonement du climat politique et, même, du retard éventuel qui résulterait de la mise en œuvre de tous les préables devant permettre la tenue des élections dans les délais constitutionnels en 2023.

Voulant, à la fois, une chose et son contraire, ils s'escrimeront, plus tard, à se jeter mutuellement la balle alors qu'ils sont conscients du décor qu'eux-mêmes, ont laborieusement planté aujourd'hui pour négocier un nouveau virage apaisé vers un gros glissement. En tout cas, même s'ils n'ont pas pactisé, ils seront, néanmoins, complices et comptables.