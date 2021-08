Congo-Kinshasa: "Sur les traces de P.E Lumumba"et "Les routes de ma vie"/Vernissage - Pari gagné pour le Professeur Jean-Marie Mutamba Makombo

La salle Boka Di Mpasi du Centre d'Etudes pour l'action sociale (CEPAS) était le cadre choisi, samedi 21 août 2021, pour la cérémonie mémorable de la présentation de deux ouvrages magnifiques : "Sur les traces de Patrice Emery Lumumba", chef-d'œuvre d'un digne fils du pays et Professeur de son Etat, M. Jean-Marie Mutamba Makombo et "Les routes de ma vie. Souvenirs et réflexions", œuvre posthume du Docteur Anicet Kashamura d'heureuse mémoire.

Le Professeur Emérite Jean-Marie Mutamba est, en même temps, le préfacier de "Les routes de ma vie. Souvenirs et réflexions", et a joué un grand rôle dans sa réalisation après la disparition de son auteur, Feu Dr. Anicet Kashamura, décédé en 2004. La cérémonie de vernissage de ces deux ouvrages des éditions du Lomami a été présidée par le Speaker de la Chambre Haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, en présence de plusieurs professeurs d'Universités, de Juliana Lumumba, fille du Héros national P.E Lumumba, Angèle Makombo, sœur du Professeur Emérite JM. MM ainsi que plusieurs personnalités du pays, amoureux du livre.

Dans le tome 1, "Les routes de ma vie. Souvenirs et réflexions" comporte 11 chapitres. En 327 pages en format 16×27, plusieurs problématiques y sont abordées, entre autres, "les origines, les ascendants, mon enfance, mon adolescence", l'impact de la seconde guerre mondiale, au gré de vagues et tant d'autres thématiques en rapport avec l'histoire. Au cours de cette cérémonie grandiose, le Professeur Jean-Marie Mutamba a eu à porter plusieurs casquettes à la fois.

D'abord Editeur, ensuite préfacier et enfin Auteur. Quoi de plus normal pour ce médaillé d'or du mérite des arts, sciences et lettres de la République Démocratique du Congo d'exprimer sa gratitude au Professeur Modeste Bahati Lukwebo, Président du Sénat pour sa disponibilité légendaire et surtout pour avoir accepté de patronner ladite cérémonie.

«Si je ne m'abuse, l'Honorable Bahati était déjà avec nous lorsque nous avions évoqué la mémoire du Docteur Anicet Kashamura lors du 10ème anniversaire de sa mort», a reconnu le Professeur Makombo, avant de remercier le préfacier de son nouvel ouvrage à lui, pour sa contribution ainsi que toutes les personnes de bonne foi qui l'ont encouragé dans la réalisation de cette œuvre d'esprit.

Pour le Professeur Mutamba Makombo, Feu Docteur Anicet Kashamura, auteur du livre qu'il a préfacé, était un grand passionné des lettres. Il était, de son vivant, ami de la lecture, un homme de culture tout court. C'est ce qui le poussait, a révélé le Prof. Jean-Marie Mutamba, à s'intéresser aux informations à la radio ainsi qu'aux cours du soir à Bukavu.

Plus loin, le regretté Kashamura, alors très jeune, se donnait la peine de payer les journaux pour la lecture. Ce qui est intéressant dans le parcours de cet ancien Ministre de l'Information et des Affaires culturelles du Congo indépendant, c'est son côté altruiste. Son savoir, a évoqué Jean-Marie Mutamba Makombo, il le mettait à la portée de tous, tel un vrai nationaliste.

Pour ce qui est du parcours, Feu le Ministre Anicet Kashamura a côtoyé Che Guevara, François Mitterrand et tant d'autres personnalités au niveau mondial. Et, plusieurs fois, de son vivant, l'homme a assumé les fonctions d'ambassadeur de la RDC, Zaïre à l'époque, en Suède, en France, en Egypte, en Guinée, etc...

Pour sa part, Charlotte Kashamura, fille de Feu Anicet Kashamura, a, lors de sa prise de parole, remercié toutes les personnes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour la publication de l'œuvre de son défunt père. Aux compatriotes de la diaspora et à l'homme à plusieurs casquettes, le Professeur Jean-Marie Mutamba, Madame Charlotte Kashamura reste reconnaissante pour les bienfaits accomplis.

Il y a lieu de noter que les deux ouvrages publiés le week-end dernier sont déjà disponibles. En cas de besoin, contacter Mme Charlotte Kashamura au 0999945607. Le Professeur Jean-Marie Makombo est joignable au 0818779233.