Congo-Kinshasa: Absences répétitives et injustifiées aux audiences/Affaire Kalev - Isabelle Ihemba dénonce "un jeu politique double" des plaignants !

Députée Nationale élue de la circonscription de Dilolo, au Lualaba mais aussi, une des filles de l'Administrateur Général honoraire de l'Agence Nationale des Renseignements (ANR), Kalev Mutondo, Isabelle Ihemba Kayombo constate "l'incapacité" pour tous les plaignants-victimes à se présenter devant les tribunaux, dans une affaire, pourtant, ouverte par eux-mêmes, accusant son père d'arrestations arbitraires, des tortures, de traitements inhumains et dégradants, de tentative d'empoisonnement et de tentative d'assassinat au moment où il assumait encore ses dernières fonctions officielles, de 2011 à 2019. Depuis Lubumbashi où elle se trouverait, dans un communiqué officiel daté du 19 août 2021 et signé en son nom, elle crie et dénonce ce qu'elle appelle : "un jeu politique double entretenu par certains plaignants qui se plaisent à manger à tous les râteliers".

Dans cette note, en son point 8, elle évoque l'idée de "la tentative de manipulation de plusieurs activistes des Mouvements Citoyens, dans l'objectif, d'après leur propre révélation, de faire charger mensongèrement Monsieur Kalev Mutondo, et qui l'ont dénoncé devant la presse, à Kinshasa, le 7 août 2021, mais aussi publiquement et à visages découverts".

Défendant la cause de celui pour qui l'acharnement et l'implication militaire se sont mêlée, relativement aux dernières perquisitions orchestrées dans les résidences familiales sises Nguma et Météo/Okapi, survenues le 10 août dernier, la Députée Isabelle Ihemba s'est tout de même interrogée sur l'identité véritable des auteurs de tous ce dossiers en justice et, curieusement, seraient actifs dans l'ombre, tout en engageant des plaignants-victimes visibles sur ce qui réunit tous les contours des faux dans ce dossier purement civil et judiciaire.

De ce fait, elle attire l'attention de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier Ministre et Chef du Gouvernement, et l'invite à instruire les Ministres en charge de l'Intérieur et Sécurité, la Justice et Garde des Sceaux, la Défense Nationale et les Droits Humains : "d'expliquer et de justifier, devant l'opinion publique, l'évolution inquiétante de l'affaire de notre père en justice, caractérisée notoirement aujourd'hui par de nombreuses violations de la Constitution et des Lois de la République, le maintien du Mandat d'amener et de l'Avis de recherche par le Parquet Général de Kinshasa/Gombe, en violation flagrante du Droit positif congolais, des graves violations des Droits de l'homme, la manipulation et l'instrumentalisation des militaires de l'armée nationale, des perquisitions opérées par des militaires FARDC, des absences répétitives et injustifiées aux audiences, des plaintes déposées mais non assumées publiquement devant les Cours et Tribunaux, la tentative de manipulation de plusieurs activités des Mouvements Citoyens et le jeu politique double". Elle le dit tout haut, dans ce même communiqué.

Déjà, auparavant, les Avocats de M. Kalev Mutondo, dans plusieurs autres correspondances adressées aux différentes judiciaires dont le Procureur près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, demandaient, eux aussi, que justice soit faite et qu'un procès juste et équitable soit organisé afin que leur client comparaissant en homme libre, conformément à la Constitution et aux procédures édictées par les lois de la République.

Tout récemment encore, Justicia Asbl, une structure de défense des droits de l'homme, appelait à la bonne administration de la justice et dénonçait les mêmes perquisitions ayant conduit à des dérapages aux effets multiples sur les droits humains en termes de violence et séquestration décriées par des personnes commises à la garde des différentes résidences appartenant à M. Kalev.