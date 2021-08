Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - SANRU asbl apporte une contribution significative

Quel rôle joue SANRU asbl en RDC dans la lutte contre la COVID-19 ? Qu'en est-il de sa contribution ? Pourquoi vaccine-t-on ? Pourquoi a-t-on choisi trois catégories de personnes à vacciner ? Dr Paul Basikila, point focal COVID-19 au sein du SANRU asbl a crevé l'abcès, éclairant ainsi les lanternes des populations à travers une interview accordée aux fins limiers de La Prospérité vendredi 20 août 2021, où il a répondu aux questions qui préoccupent profondément le peuple congolais engagé dans la lutte contre la pandémie à COVID-19.

«Notre rôle nous SANRU, c'est d'être un partenaire du Gouvernement, de l'aider avec les ressources mobilisées, et qui vont encore être mobilisées par le Fonds mondial, que les trois programmes (Lutte contre le Paludisme, Tuberculose et Sida) puissent continuer», a fait savoir ce médecin. Dans la lutte contre la COVID-19, le Docteur Paul Basikila encourage les médias à transmettre le bon message notamment, sur la nécessité de se faire vacciner ; il appelle au respect des gestes barrières et surtout l'observance des mesures prises par le Gouvernement pour stopper la chaine de contamination. Il compte également sur les relais communautaires.

Respect des gestes barrières

«Nous voulons que la communication se passe dans le groupe», estime-t-il. Pour SANRU asbl, le respect des gestes barrières s'avère nécessaire pour éviter au pays de vivre la quatrième vague de la Covid-19. «Aussi longtemps que les hommes et les femmes ne respectent pas les mesures barrières, il est évident que la quatrième vague sera là quoi que nous fassions», a averti le point focal Covid de cette association sans but lucratif, Dr Paul Basikila.

Diffusion de bons messages sur la Covid-19

Dans le cadre des activités menées par cette ASBL, il a été constaté que les gens ne respectent pas ces mesures de protection. Ce comportement à risque occasionnant la propagation de la pandémie reste tout de même déplorable. Parlant d'une manière générale sur l'appui de Sanru à la réponse nationale, le médecin a insisté sur la diffusion des bons messages sur la Covid-19 dans le but de permettre à celui qui les reçoit de prendre la bonne décision non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille.

Aujourd'hui, plus que jamais, SANRU asbl s'est engagée dans la communication de masse, dès la première apparition du premier cas de Covid-19 au mois de mars 2020 en RDC, pour interpeller, tout en contribuant à cette réponse nationale. Le message est passé à travers le branding de 50 bus, des panneaux publicitaires ainsi que des descentes dans des prisons où les détenus ont bénéficié notamment, des masques de protection. Cette communication a été soutenue jusqu'à ce jour par la transmission des messages dans les médias de Kinshasa et dans les radios communautaires en ce qui concerne 10 provinces où la circulation du virus commence à se faire remarquer.

Organisation d'appui au système de santé du gouvernement

A ce jour, SANRU asbl demeure une organisation d'appui au système de santé du gouvernement qui travaille avec les formations sanitaires dans la lutte contre le paludisme dans 16 provinces ; elle communique pour convaincre les malades palus d'aller à l'hôpital.

Equipements de laboratoire et de protection à l'INRB

Part ailleurs, il convient de noter que Sanru a doté l'Institut National de Recherches Bio-médical (INRB) des tests de dépistage, des équipements de laboratoire et de protection pour le personnel travaillant dans le laboratoire à Kinshasa, et dans les provinces de l'Equateur, Kongo Central, Nord-Kivu et haut-Katanga. SANRU a procédé également au renforcement de la dynamique communautaire pour intensifier la sensibilisation dans la ville-province de Kinshasa à travers la formation de plus de 4.000 relais communautaires et 350 personnes de l'équipe de la zone de santé qui a concerné 35 zones de santé.