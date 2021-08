Algérie: Zeghdar - Accompagner les investisseurs et porteurs de projets

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé lundi les directeurs de wilayas (DIM) relevant de son secteur à consentir davantage d'efforts visant à accompagner les investisseurs et les porteurs de projets et à aplanir les difficultés auxquelles ils se heurtent dans la concrétisation de leurs projets, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces recommandations ont été données lors d'une série de rencontres, tenues par visioconférence, avec les directeurs de l'Industrie de wilayas, dans le cadre de la poursuite et de la coordination continue entre l'administration centrale et ses services décentralisés, a précisé le communiqué.

Il s'agit également de la mise en exergue des potentialités industrielles et d'investissement des différentes wilayas ainsi que les capacités d'accueil disponibles, en sus des contraintes les plus importantes auxquelles se heurtent les investisseurs dans la concrétisation de leurs projets d'investissement et des efforts consentis en matière d'accompagnement des opérateurs économiques.

De même qu'il a fait part du projet de création de l'Office national du foncier industriel (ONFI), qui aura toutes les prérogatives de distribuer le foncier industriel et de gérer les zones industrielles.

Le sujet des procédures administratives nécessaires à la concrétisation de l'investissement a été largement débattu, eu égard à l'impact, généralement négatif, qu'elles ont sur l'investissement. Le ministre a jugé primordial de numériser l'ensemble des procédures et d'adopter des systèmes d'information transparents et efficaces pour faciliter les transactions et gagner la confiance du citoyen.

Une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle vision des outils de travail, le but étant de garantir davantage de fluidité et de transparence lors de l'examen des dossiers liés à l'investissement et l'obtention du foncier industriel.