Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDPS édifie ses jeunes militants

A l'occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de la jeunesse, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès(RDPS) a organisé, le 21 août à son siège interdépartemental de Pointe-Noire, un séminaire de formation à l'endroit de sa jeunesse, sous la direction d'Eugène Stanislas Moenguelle, premier vice-président, assisté d'Ulrich Bertrand Mboungou Lekoba et de Lys Poaty Pambou, respectivement secrétaire général adjoint du parti et président de la commission jeunesse de cette formation.

Deux thèmes ont été développés au cours des retrouvailles, à savoir «L'engagement des jeunes pour une action mondiale » et « La jeunesse et le militantisme 0politique ».

Ouvrant les travaux, le premier vice-président du RDPS a expliqué l'importance de la formation de tous les militants et surtout des jeunes qui sont des agents dynamiques, car ce sont eux qui attirent plus d'autres membres pour élargir la base du parti. «Si la vision du parti est mieux comprise, intériorisée et les actions biens cernées, les jeunes du parti, en un mot les militants, deviennent plus enthousiastes, engagés et en meilleure disposition pour le défendre. Ils peuvent aussi être plus aptes à partager avec d'autres jeunes qui pourront devenir des futurs membres du parti », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint a rappelé que lors de l'élection du président de ce parti, Jean Marc Thystère Tchicaya, en 2015 , une place spéciale avait été réservée aux problématiques liées à la jeunesse.

Dans son mot de bienvenue, le président de la commission jeunesse du RDPS a signifié que ce séminaire se fixe quelques objectifs, notamment rassembler les jeunes pour renforcer leur cohésion autour de l'idéal du parti ; informer et sensibiliser les jeunes sur les thématiques de la Journée internationale de la jeunesse 2021 ; renforcer les capacités politiques des responsables de la jeunesse pour mieux répondre aux questions des jeunes ; apporter du contenu, réfléchir et échanger autour des problèmes des jeunes ; recueillir des réactions des jeunes et soumettre des idées à un examen critique ; aider les participants à élargir leurs connaissances sur les défis actuels de la jeunesse.

Poursuivant son propos, Lys Poaty Pambou a remercié le président de son parti pour l'organisation de cette rencontre. « Tout parti politique considère que sa jeunesse représente l'avenir et chaque nation considère que tous ses jeunes constituent les futurs piliers de sa société. Au Congo, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsahariens, les jeunes ne manquent pas d'être au centre du discours politique, ils sont considérés comme le fer de lance de la nation, la garantie la plus sûre pour l'avenir ou encore l'avenir au présent », a-t-il déclaré.

La journée internationale de la jeunesse de l'année 2021 a été célébrée surle thème " Tranformer les systèmes alimentaires: les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète". Elle a été instituée le 12 août par l'Organisation des nations unies, lors de la conférence internationale des ministres de la Jeunesse de tous les pays du monde, tenue du 8 au 12 août 1998 à Lisbonne, au Portugal.