Congo-Kinshasa: Tourisme - Quatre jours de vacances à Ngabé

L'hôtel Africa a lancé la première édition « Les vacances de quatre jours à Ngabé », du 19 au 22 août, en présence du sous-préfet de la localité, Henri Itoua; des députés; des agents du département de la Culture, Art et Tourisme de la présidence de la République et de plusieurs touristes.

Situé au bord du fleuve Congo à 190 kilomètres de Brazzaville, au nord du pays, le site touristique de Ngabé, d'une cinquantaine d'hectares, offre une vue panoramique tant sur le fleuve que sur le village Kuamutu en République démocratique du Congo (RDC). C'est pour permettre aux amoureux du tourisme de découvrir son somptueux site et de passer de beaux moments dans ce cadre ultra moderne avec un restaurant au bord du fleuve que l'hôtel Africa a organisé la première édition des vacances de quatre jours à Ngabé.

Initialement prévue du 5 au 8 août, cette première édition a finalement eu lieu du 19 au 22 août avec un quorum largement atteint, a indiqué Placide Nguié Obami, responsable du marketing de l'événement Jet Kit et les Vacances à Ngabé. Il a lancé l'invite : « Nous invitons les Congolais, les touristes, tout le monde, amoureux de l'eau, à venir découvrir ce site touristique qui est le meilleur site du Congo. Il y a des bungalows modernes au bord du fleuve Congo qu'on ne trouvera nulle part dans ce pays. Je lance l'appel aux touristes à venir découvrir ce beau cadre, très paisible. »

Cette première édition a été marquée par une visite chez la reine Ngalifourou et la remise de cadeaux, la marche dans le bois, la course des piroguiers, et enfin un match de volley-ball opposant les riverains et les touristes. Au cours de la visite chez la reine Ngalifourou, les touristes parmi lesquels les députés Evariste Ondongo de Ngabé, Romi Oyo de Ouenzé 3 à Brazzaville, ont été édifiés sur le fonctionnement de cette institution royale. Il s'agit, par exemple, de la couleur rouge qui symbolise le pouvoir dont la reine Ngalifourou est la gardienne. C'est elle qui transmet le pouvoir au roi, a indiqué l'interprète, le prince Louis Nsalou. Elle n'est pas l'épouse du roi comme ailleurs, mais c'est une personne très influente du royaume, parce que c'est elle qui transmet le pouvoir au roi. C'est son sanctuaire qui est le central lorsqu'on désigne un roi. Le Nkwembali est le dieu spirituel des Batéké dont elle est la gardienne.

La reine Ngalifourou, par le biais de l'interprète, a présenté aussi le casque colonial, qui est un grand souvenir laissé par les Français à la première reine Ngalifourou, décédée en 1956 et inhumée en 1957.

La marche dans le bois ou la visite du sous-bois a permis aux touristes de découvrir les arbres qui ont des vertus médicales. Ces arbres traitent des maux de ventre, de la colonne vertébrale, des troubles respiratoires et des lésions cutanées, a fait savoir le prince Louis Nsalou, originaire de ce district.

La dernière journée a été marquée par un événement sportif, la course qui a regroupé trente piroguiers pour dix pirogues en raison de trois par pirogue. Elle a été remportée par l'équipe féminine conduite par Jeanne Akimola. « J'utilise la pagaie à bon escient », a déclaré cette ressortissante de Makouambala. Pour Brunel Oyo dont l'équipe est sortie première des hommes, le secret de la course c'est de connaître l'eau. Quant à la répartition des prix, les deux premiers de chaque catégorie ont reçu un montant spécial, les autres participants ont eu également des enveloppes.

Le clou de « Les vacances de quatre jours à Ngabé » a été la rencontre de volleyball opposant les riverains aux touristes. Elle s'est soldée par un score de trois sets à zéro en faveur des touristes. Le département de la Culture, Arts et Tourisme du chef de l'État, animé par Lydie Pongault, a noté qu'un grand travail de construction a été professionnellement réalisé dans ce site avec la construction d'une quarantaine de bungalows bien équipés. Ce site est non seulement touristique, mais il donne également de l'emploi aux jeunes congolais. Pour ce faire, ce département a salué avec enthousiasme la visite chez la reine du royaume Téké et surtout la joie apportée par les piroguiers, une bonne manière de les associer à l'ambiance.

Le député Romi Oyo, qui est à sa deuxième visite de ce site, a dit que chaque fois qu'il vient en ces lieux, il sent un changement tant sur le site que sur les activités. « Cela prouve l'accent que nous donnons au tourisme dans notre pays. Nous avons eu droit à plusieurs activités telles que la visite chez la reine, la course des piroguiers, ... Bien que je sois député, je suis d'abord venu en tant que citoyen et touriste qui a soif de se cultiver, de profiter d'un environnement sain », a-t-il dit.

Notons que la RDC a été représentée à cette première édition par un nombre important de touristes dont Didier Mukoma, le président des motards de Kinshasa.