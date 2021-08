Congo-Brazzaville: Encore un peu de rigueur!

La sagesse populaire nous renseigne qu'une personne poursuivie, quoiqu'essoufflée, ne saurait s'arrêter tant que ses poursuivants ne se stoppent pas. Cet adage pourrait bien épouser le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

En effet, la covid-19 ne semble pas donner du répit à sa macabre progression. Tantôt, elle fléchit la courbe de sa marche, tantôt, elle la relève avec des cas en augmentation constante.

Nous observons, face à ces multiples rebonds, que les dirigeants du monde sont contraints de prendre de nouvelles mesures, chaque fois renouvelées et renforcées dans l'espoir de contrer cette imprévisible maladie qui s'est lancée à l'assaut de l'humanité. La course pour la survie est quasiment devenue notre raison d'être.

Au Congo, par exemple, des mesures ont été prises dès l'entrée des premiers cas de contamination sur le territoire national, en mars 2020. Lesquelles sont renforcées et adaptées au fil de l'évolution de l'épidémie dans le pays. Désignées sous le nom de « mesures barrières », celles-ci impliquent, entre autres, la distanciation physique entre les individus afin d'éviter les postillons des interlocuteurs ; le lavement régulier des mains avec du savon ou du gel hydro alcoolique et le port correct du masque pour se protéger soi-même et protéger ceux qui sont autour de vous.

Ces mesures établies restent valables dans leur ensemble, en dépit de la vaccination qui se fait en dents de scie. Mais, les Congolais, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, négligent de plus en plus ces mesures en donnant l'impression qu'ils sont désormais hors du danger. Les corps de l'État, qui devraient rappeler aux citoyens l'impérieux devoir de respecter les mesures de protection contre le coronavirus, sont tièdes.

Ils semblent eux aussi être gagnés par la fatigue. Pourtant, le bulletin SITREP n° 171 du 20 août 2021 est sans appel. Il indique qu'il y a 386 cas actifs de covid-19, dont 38 nouveaux confirmés dans le pays. Ces nouveaux cas sont répartis entre Brazzaville où l'on en compte 27, soit 71,05%, et Pointe-Noire avec 11 cas, soit 28,95%. Ces chiffres confirment combien le coronavirus circule encore dans le pays, entraînant avec lui l'inquiétude, les morts et les restrictions. C'est pourquoi, il est essentiel que les corps de l'État désignés pour assurer le suivi du respect des mesures barrières soient un peu plus actifs et rigoureux.