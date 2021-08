Congo-Brazzaville: Vaccination - Du matériel informatique offert au gouvernement

La Fondation MTN-Congo, représentée par son directeur exécutif, Patrick Itsoua, a fait un don de matériel informatique le 23 août, au gouvernement congolais.

Le don a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Ignace Tendélé, en présence de l'équipe du Comité technique de riposte contre la pandémie de la covid-19.

Il est composé d'ordinateurs, onduleurs, imprimantes, de modems avec connexion internet 4G d'une capacité de 4MB chacun et autres accessoires et permettra de créer vingt nouveaux sites de vaccination afin d'accroître la capacité de riposte. Il contribuera à la sensibilisation et à la diffusion des informations sous forme des spots publicitaires et par messageries. Toutefois, les kits de protection et plus de 400 Sim mis en réseau GFU faciliteront la communication en un temps record entre les agents de santé, a expliqué Patrick Itsoua.

En effet, le directeur exécutif de la Fondation MTN a assuré le gouvernement de l'appui de la société de téléphonie mobile et sa fondation pour cette pandémie. « Le groupe MTN est allé plus loin pour renforcer son engagement dans la lutte contre la pandémie en faisant un don de vingt-cinq millions de dollars à l'Union africaine afin de financer la vaccination du personnel de santé sur le continent africain dans le cadre de l'initiative Covax », a-t-il déclaré.

Selon lui, le groupe avait organisé une campagne dénommée « Un effort de plus » afin d'encourager la communauté à adhérer à la vaccination et à continuer à respecter les mesures barrières édictées par les autorités.

Le 2e vice du Comité technique de riposte contre la pandémie de la covid-19, Alexis Elira Dokekias, a souligné l'importance de la vaccination qui reste la seule stratégie de lutte contre la pandémie, associée aux mesures barrières. A cet effet, il a exprimé sa satisfaction de voir le ministère bénéficier de l'appui du groupe MTN pour essayer de booster la vaccination.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population a remercié la Fondation MTN de son investissement responsable. Selon lui, le don permettra à cette société de téléphonie mobile de garder son leadership.

Il a, par ailleurs, indiqué que le geste accompli permettra aux différents centres de vaccination d'être plus opérationnels, exhortant la population à se faire vacciner afin de lutter contre la pandémie.