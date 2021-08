Tunisie: Manouba-Covid - Un décès, 22 cas testés positifs et 80 personnes rétablies

Manouba — Dans le gouvernorat de Manouba, une personne est décédée des suites du Coronavirus au cours des 24 heures, portant à 966 le total des défunts liés à la pandémie dans la région, lit-on dans un bilan publié, lundi, par la direction régionale de la santé.

La région a également connu 22 nouvelles contaminations par la Covid-19, ce qui porte le total des cas positifs recensés dans le gouvernorat depuis le début de l'épidémie à 28463 cas.

Parmi ces cas, 635 sont toujours actifs, dont 58 patients admis à l'Institut Mohamed Kassa et à l'hôpital local de Tebourba, et répartis comme suit : 167 cas à Tebourba, 117 cas à Manouba, 99 cas à Mornaguia, 92 cas à Oued Ellil, 90 cas à Jedaida, 21 cas à Borj Amri et 10 cas à El Battan.

Par ailleurs, le nombre de patients qui se sont rétablis de l'infection dans la région est passé à 26862 après la guérison de 80 personnes ces deux derniers jours.

Selon la même source, le taux d'occupation des lits Covid à l'hôpital de Teboubra et à l'Institut Kassab a régressé à 20% contre 90% en juillet dernier et pendant la première quinzaine d'août en cours, et ce après l'installation d'un hôpital de campagne à l'Institut Kassab, offert par le Royaume du Maroc.