Ile Maurice: Crime à Grand-Bois - Jyoti Dussoye étranglée, son époux recherché

Les disputes entre les Dussoye étaient fréquentes, selon des proches. Une énième bagarre s'est avérée fatale pour l'épouse trentenaire. La police recherche toujours son conjoint.

Cette mère d'une fille de 13 ans et d'un fils de 11 ans a été retrouvée inconsciente dans son lit, hier matin. Jyoti Dussoye, 32 ans, avait des blessures au visage et elle était recouverte d'un drap. Les soupçons se sont immédiatement portés sur son époux Jeetendra, un homme d'une quarantaine d'années, qui effectue des petits boulots. À l'heure où nous mettions sous presse, la police était toujours à ses trousses.

Vers 8 h 30, hier la police de Grand-Bois a été appelée à College Lane, après que la fille a découvert le corps de sa mère. Le SAMU a été contacté. Le médecin de service a examiné Jyoti Dussoye et devait malheureusement constater son décès. Des éléments du Scene of Crime Office (SOCO) ont été sollicités pour passer au crible la maison à la recherche d'indices. La brigade criminelle du Sud, sous la houlette du surintendant Seebaluck et le Field Intelligence Office, se sont mobilisés pour mettre la main sur Jeetendra Dussoye afin de l'interroger mais en vain. Il aurait été aperçu pour la dernière fois à proximité de son domicile à Grand-Bois vers 5 h 30.

Le frère de la victime, Kiran Janoo, est dans l'incompréhension. «Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Ils avaient l'habitude de se disputer mais nous n'avions jamais imaginé que cela deviendrait aussi grave.» La famille raconte que Jyoti Dussoye n'avait pas l'habitude de se confier et qu'elle cachait ses problèmes. «Nous ne pouvions pas nous immiscer dans leur couple. J'ai déjà parlé de ces disputes à son mari et il me disait qu'il se calmerait», relate un autre membre de la famille. Jyoti Dussoye a déjà fait appel à la police quand son époux la frappait. L'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, médecin-légiste, a attribué le décès à une strangulation.