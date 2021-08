Gabon: Ogooué-Lolo - Finam ouvre ses portes à Koula-Moutou

Ouverture ce vendredi 20 août de l'agence Finam de Koula-Moutou dans la province de l'Ogooué-Lolo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à son nouveau siège du boulevard du bord de la Bouenguidi en présence des autorités politico-administratives de la province.

La nouvelle agence de Finam implantée dans la capitale provinciale de l'Ogooué lolo est une aubaine pour la population. Elle a été félicitée par les autorités politico administratives de la commune, car elle viendra répondre aux besoins de ceux qui sont porteurs de projets. « Ce nouvel opérateur en charge des microprojets apportera une plus valu aux activités de la commune et permettra l'orientation, le financement et l'accompagnement des entrepreneurs et ainsi créer des emplois » a souligné le représentant du maire.

C'est la 17e agence ouverte sur l'ensemble du territoire national. Finam rappelons-le, est un établissement de microcrédit de 2e catégorie avec un capital de 3.479.000.000fcfa. Par le canal de cette agence, la direction générale de cet établissement bancaire souhaite apporter sa contribution au développement économique de l'Ogooué-lolo, mais aussi répondre aux attentes de ceux qui souhaitent sécuriser leur économie, domicilier leur salaire, développer leur commerce, étendre leur activité génératrice de revenus, ceux qui ambitionnent de parachever les travaux de construction de leur maison d'habitation.

La Finam pense à travers ces actions devenir un partenaire privilégié et invite massivement les populations à ouvrir leur compte dans cette nouvelle agence où le service commercial reste à leur disposition. Les ambitions de cette banque sont grandes, elle veut « atteindre 500 comptes ouverts et collecter 100 millions de FCFA d'ici la fin de l'année en dépit du contexte sanitaire » a indiqué le directeur général adjoint de FINAM Mboulou-Mavouroulou.

Le secrétaire général de préfecture du département de la lolo bouenguidi à remercier la direction de FINAM pour leurs implantations dans la commune de Koula-Moutou et surtout soulagé les fonctionnaires qui chaque fin de mois, prennent les risques d'aller à la province sœur le Haut-Ogooué. Cette décision cadre de manière logique et naturelle avec la vision et les objectifs sur le long terme de la FINAM d'étendre son réseau d'agences sur l'ensemble du territoire national et devenir une micro finance de référence en Afrique centrale. La prochaine étape reste la province de la Nyanga. Ainsi, Finam sera présente dans les 9 province que compte le pays.