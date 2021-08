Afrique: Sommet des entrepreneurs francophones - Le Gabon représenté par Alain Ba Oumar et Andrew Gwodog

Organisé par le Mouvement des Entreprises de France (Medef), le sommet des entrepreneurs francophones aura lieu du 24 au 26 août prochain à Paris, à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.

Ce grand rendez-vous réunira les patrons des grandes entreprises du monde francophone qui comptent pouvoir faire de leur économie, une plaque tournante dans ce monde en perpétuel concurrence. Le Gabon sera représenté par deux personnalités, à savoir Alain Ba Oumar et Andrew Crépin Gwodog.

L'espace francophone représente 16% du PIB mondial, un chiffre qui peut grimper si les économies de cette communauté acceptent de converger dans le même sens, et avec les mêmes objectifs, d'où cette vaste réunion pour solidifier l'économie francophone. Alors, avec Alain Ba Oumar, fondateur de Gabon Telecom (IG Telecom), et par ailleurs président de la Confédération patronale gabonaise (CPG), et Andrew Gwodog, Administrateur-directeur général de la Société commerciale gabonaise de Réassurance (SCG-Ré), y seront présents pour le compte du Gabon.

Le patron de la Confédération patronale gabonaise participera dans le cadre du basculement des entreprises dans le numérique, dans la mesure où cela permettra aux économies francophones de rivaliser d'autres communautés qui sont déjà en avance par rapport aux économies dites francophones. L'économie numérique est en perpétuel croissance sous d'autres cieux, et le développement de ce secteur sera d'un grand apport pour les pays de l'espace francophone. Alain Ba Oumar aura donc l'opportunité de mettre le Gabon sur les rails de cette nouvelle donne censée faire décoller les différents secteurs d'activités désireuses de basculer dans le numérique.

Andrew Gwodog représentera le Gabon dans le cadre des assurances. En effet, de nos jours, l'assurance devient un élément incontournable dans le développement des économies du monde, et le Gabon ne doit pas être en marge de cette progression si significative. L'assurance permet de se projeter dans le futur, avec les risques que cela comprend, les sociétés renforcent leur résilience et fixent mieux le cap tout en sachant à quoi s'attendre dans les années à venir. Ces risques-là permettre de créer des emplois, et avec ce que cela rapporte comme « force financière », les économies, à travers l'assurance se renforcent et mettent en évidence l'innovation dans ce secteur qui stimule l'économie et favorise la transition durable.

Les représentants gabonais seront donc attendus ce 24 août en France pour ce grand rassemblement des décideurs du monde francophone qui débattront sur plusieurs sujets en rapport avec le développement des industries et entreprises. Ce projet sera piloté par Geoffroy Roux de Bezieux, président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), qui verra la participation également des certains chefs d'Etats et de gouvernements, et des hommes d'affaires de la communauté francophone.