Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Un appui aux jeunes femmes désœuvrées

La directrice exécutive de l'association Azur développement, Sylvie Niombo, a expliqué, lors d'un échange le 27 août, que les femmes et jeunes filles vulnérables ont bénéficié d'un appui à leurs activités génératrices de revenus dans les départements de Brazzaville, Bouenza et Pointe-Noire.

L'objectif est d'accompagner les bénéficiaires dans la réalisation des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomie. Le projet est exécuté par l'association Azur développement pour une durée de huit mois, dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes et filles vulnérables en zones rurale et urbaine à l'ère du numérique, subventionné par l'Organisation internationale de la francophonie. Il a démarré en janvier dernier pour prendre fin ce mois d'août. Le projet intéresse les jeunes filles âgées de plus de 16 ans et les femmes vulnérables, notamment expérimentées dans la gestion d'une activité génératrice de revenus, qui acceptent d'ouvrir un compte bancaire et d'épargner pendant six mois au moins, ainsi que celles qui accepteront d'accompagner le projet. Au total, cent femmes sont bénéficiaires dont cinquante jeunes filles et cinquante femmes vulnérables.

La directrice exécutive, Sylvie Niombo, a expliqué que ces activités génératrices de revenus sont octroyées en trois volets différents aux jeunes filles et femmes ayant une maîtrise de leur activité.

En rappel, l'association Azur développement est une organisation non gouvernementale qui œuvre au Congo depuis 2003. Elle s'est fixée pour objectif de promouvoir l'autonomie des femmes et le développement durable ainsi que la culture, d'apporter son assistance multiforme aux malades et personnes vulnérables et d'œuvrer pour la protection de l'environnement.

L'association travaille également pour promouvoir les droits des femmes autochtones et leurs familles, améliorer leurs conditions de vie et développer leur leadership.