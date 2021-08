Madagascar: Musique - Lion Hill et Jaovavy sous les feux des projecteurs

Les soirées endiablées s'enchaînent et ce week-end ne fait pas exception. Du côté du Jao's Pub Ambohipo, place aux jeunes ! A l'affiche, Lion Hill et Jaovavy.

Une ambiance euphorique se profile à l'horizon pour ceux qui aiment vibrer aux rythmes des chansons d'amour de Lion Hill et des titres sans langue de bois de Jaovavy. Incarnant parfaitement l'image du « bad gyal » par excellence, Jaovavy ne mâche pas ses mots. La tornade du ragga dance hall enflammera la tanière du roi du salegy ce vendredi. Grosses cylindrées, bling bling, danses sexy et l'attitude qui va avec... font des clips de la chanteuse une attraction à part entière. Et c'est cette atmosphère qu'elle compte remettre avec les noctambules. Entre strass et paillettes, elle choque ou séduit mais elle ne laisse personne indifférent. Ses titres sont aussi explosifs que son look, entre ses mille et une « feat », ses morceaux comme « Mila mihetsika » « Mampitapy an'lah » sans exclure « Vady kely VS vady be ».

Pour sa part, Lion Hill est l'adulé des jeunes du moment. Son talent est apprécié partout à Madagascar, mais également en dehors de nos contrées. Suite au succès de « Coco » et « Lamban'akoho », ses titres à l'instar de « Tia vola » et « Miangavy » connaissent le même engouement auprès du large public. Par ailleurs, ses cibles sont le public malgache et la diaspora. Ce sera donc le parfait mélange de ces deux chanteurs qui seront distillés en « ambiance mafana ». Evidemment, l'un comme l'autre sont tous deux renommés pour mettre les noctambules dans le bain. Pour parfaire l'ambiance, un « battle » d'afro-dance aura lieu, avec à la clé un lot de 200.000 ariary. De quoi motiver les plus courageux.