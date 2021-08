Madagascar: Richard Ramanambitana - « De plus amples explications sur les " velirano " »

Le sénateur Richard Ramanambitana avec les élus et les responsables locaux.

Le Secrétaire général de la région Itasy, qui a représenté le gouverneur, à cette occasion, a loué cette descente sur terrain du sénateur. Elle a permis également au Sénat, qui est le parrain des Collectivités Territoriales Décentralisées, d'en connaître les réalités.

Le sénateur Richard Ramanambitana continue ses descentes dans différents endroits du pays. Ainsi, il s'est rendu le 18 et 19 août dernier dans la région Itasy. Pour sa première journée, le sénateur a rencontré la population de ladite localité. Ce fut une occasion pour lui de donner de plus amples explications sur les «velirano » du président de la République. Il a également profité de cette descente pour aller à la rencontre des partis politiques pro-pouvoir. Sans oublier pour autant de s'entretenir avec le gouverneur et les députés de la région d'Itasy.

Leadership. Pour sa deuxième journée, Richard Ramanambitana a procédé à un renforcement de capacité des maires et ceux qui sont concernés par le leadership. D'ailleurs c'est le sujet qu'il a traité. Cette deuxième journée a aussi été marquée par une visite des infrastructures qui relèvent de l'Etat, autant celles qui ont été réalisées que celles en cours de construction Il s'agit notamment de l'université sise à Soavinandriana et des écoles « manara-penitra », au niveau des districts, la construction d'un grand marché à Analavory du district Miarinarivo, les CSB II pour tous les districts et la ville nouvelle implantée à Imerintsiatosika.