Madagascar: Infrastructures - Les transporteurs attendent beaucoup du nouveau ministre

Les représentants des transporteurs routiers devant la presse à Ambodivona.

Après la nomination de Tinoka Roberto à la tête du ministère des Transports et de la météorologie, l'association des transporteurs routiers n'a pas tardé à dresser une liste de leurs attentes. C'est durant une rencontre avec la presse qui a eu lieu hier à Ambodivona que leur porte-parole, Fredinard Rakotondrafara n'a pas manqué d'adresser ses félicitations à ce nouveau ministre . Il a par la suite enchaîné avec les réalisations de ce ministre lorsqu'il était à la tête du ministère de la Jeunesse et des sports. Il a surtout mis l'accent sur la construction des infrastructures notamment le stade Barea et les « kianja manara-penitra » . « Tout comme le domaine sportif, le secteur du transport a aussi grandement besoin d'infrastructures aux normes ne serait-ce que pour les arrêts de taxi-be, les gares routières ou encore les routes nationales qui sont les veines de nos activités », a-t-il expliqué.

Solidarité. Pour réaliser les défis lancés par ce nouveau ministre, les transporteurs ont également profité de cette occasion pour annoncer leur volonté d'appuyer ce ministère lorsque le besoin se présente. « Les transporteurs se sentaient toujours lésés mais avec ce département qui n'est plus attaché au tourisme, nous sommes intimement convaincus qu'ensemble nous pouvons apporter un nouveau souffle à ce secteur. Nous sommes prêts à prêter main-forte au ministre », renchérit Fredinard Rakotondrafara. A rappeler que cette association regroupe les transporteurs des zones nationales et régionales ainsi que ceux des zones urbaines et suburbaines.