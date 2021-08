Madagascar: Baccalauréat - Des notes acceptables pour les nouvelles séries

La majorité des candidats inscrits aux nouvelles séries ont obtenu la moyenne au baccalauréat. Les enseignants jugent que c'est un premier essai réussi mais des efforts restent encore à faire.

Contre toute attente, les notes obtenues par les candidats au baccalauréat pour les nouvelles séries sont assez bonnes. Pour la série OSE (Organisation-Société-Economie), les candidats s'en sortaient plutôt bien, selon un professeur d'histoire-géographie. « La majorité des candidats ont obtenu une note comprise entre 8 et 12/20. C'est une matière avec un coefficient 6 pour ceux qui ont choisi cette série », a-t-elle indiqué. Et ce professeur de continuer que « malgré tout, la plupart d'entre eux ne maîtrisent pas la méthodologie pour le commentaire ou la dissertation et doivent renforcer davantage les exercices y afférentes ». Outre le coefficient, l'histoire-géographie pour la série OSE se distingue des autres séries par son contenu qui se penche plutôt sur les pays émergents et les pays modèles et accorde une importance particulière à Madagascar. Pour les autres séries, le thème à traiter concerne surtout le monde de 1945 à 1990.

Assez bonne note. Même constat pour la nouvelle matière SES (Sciences Economiques et Sociales). Selon un professeur de cette matière pour les séries L et S, nombreux sont les candidats ayant obtenu une note entre 10/20 et 13/20 si en général les notes sont comprises entre 6/20 à 17/20. « C'est une nouvelle matière mais apparemment les sujets ont été à la portée des candidats. Comme on dit, il faut un début à tout et la patience est de mise. Pour la prochaine rentrée, une attention particulière sera portée aux domaines qui présentaient encore des lacunes durant les épreuves », renchérit à son tour un autre enseignant. La croissance économique, le développement durable, les sciences politiques ou encore les droits figurent parmi les modules qui sont inclus dans cette matière. A rappeler que les résultats de cet examen devraient sortir vers mi-septembre pour Antananarivo.