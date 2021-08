Madagascar: Grève des correcteurs à Antsiranana - Certains intendants de l'UNA pointés du doigt

Ceci est à la fois étonnant et écœurant. Alors que tous les correcteurs du baccalauréat des autres régions ont reçu depuis bien longtemps leurs vacations, ceux de Diego-Suarez n'ont toujours pas perçu leurs primes de 2020. En effet, le droit des enseignants est bafoué et réprimé au profit de certains responsables de l'Université d'Antsiranana (UNA).

Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Des informations confidentielles émanant de sources avisées nous apprennent que certains intendants de cet établissement auraient utilisé l'argent viré devant servir à payer les primes des correcteurs, pour payer les bourses des étudiants. Une grosse somme a donc été retirée des comptes dans des conditions opaques. Les auteurs de ces délits sont pourtant bien connus et continuent de profiter des fruits de leur forfait pendant que des centaines de correcteurs écoutent le bruit de leur ventre affamé. » Ces kleptocrates se pavanent impunément dans la ville avec les apparats de leur fortune illicite. Ils ne seront sans doute pas inquiétés. Mais les soupirs et les malheurs de tous ceux qui ont souffert et qui continuent de souffrir du fait de leur cupidité maladive les hanteront ", affirme un manifestant avec une voix désolante.

Aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon. Acculés de toute part depuis quelques jours par les manifestants, les responsables ne parviennent pas à donner une explication cohérente et convaincante sur la question. La seule réponse qui revient régulièrement est que les comptes de l'Université seraient vides. « Une rallonge budgétaire aurait été demandée pour le paiement des primes de 2020 « . Les enseignants-correcteurs, comme à leur habitude, continuent de geindre et de se plaindre au Lycée Albert Zafy, leur lieu de travail. À part les correcteurs, les personnels administratif et technique de l'Université n'ont pas non plus reçu leur salaire pendant cinq mois. Ces derniers, blasés, attendent que... le Seigneur Tout-Puissant descende du ciel pour venir plaider leur cause.