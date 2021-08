Afrique: Auteur de 96 buts en Premier League - Sadio Mané se rapproche du record de Drogba

Sadio Mané a lancé sa saison en inscrivant l'un des deux buts du succès de Liverpool contre Burnley (2-0), samedi dernier. Avec cette réalisation, l'attaquant sénégalais compte désormais 96 buts en Premier League depuis qu'il a mis les pieds en Angleterre. Le «Lion» n'est plus qu'à huit unités de l'Ivoirien Didier Drogba qui, avec 104 réalisations, détient le record de buts marqués par un Africain en Premier League anglaise.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir Sadio Mané inscrire son premier but de la saison en match officiel. Muet à l'occasion du succès inaugural de Liverpool sur la pelouse de Norwich (0-3), Sadio Mané avait à cœur de faire trembler les filets contre Burnley, en match comptant pour la 2ème journée de la Premier League anglaise. Face à un adversaire qui les avait surpris à Anfield l'année dernière, les Reds ont rapidement pris les devants en ouvrant la marque sur un but du Portugais Diogo Jota(18'). Très en jambe, Sadio Mané s'est créé plusieurs opportunités de scorer sans trouver la mire. Aux 31ème, 56ème et 62ème minutes, le Ballon d'Or africain 2019 a été à deux doigts de marquer mais a péché dans le dernier geste.

À force de se battre en attaque tout en participant au repli défensif, l'attaquant sénégalais sera récompensé de ses efforts. Sur une belle transversale de Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold sert idéalement Sadio Mané qui, d'une magnifique demi-volée en force, fusille le portier de Burnley (2-0, 69'). La messe était dite pour Liverpool qui pouvait gérer le reste de la partie sans grosse pression. Sur une passe de Mohamed Salah, le Sénégalais ratera de justesse le doublé (86'). En bonne forme lors de ses deux premières sorties officielles de la saison, Sadio Mané a inscrit un but qui le rapproche de plus en plus de la légende Didier Drogba.

L'Ivoirien, qui a porté les couleurs de Chelsea entre 2004 et 2012, a marqué un total de 104 buts en Premier League, devenant ainsi l'Africain le plus prolifique en buts de l'histoire du championnat de première division de football anglais. Le record de Didier Drogba sera certainement battu dans les prochaines semaines. La question est de savoir qui de Mohamed Salah ou Sadio Mané le réussira en premier. Auteur de 98 réalisations en Premier League dont 96 avec Liverpool et deux avec Chelsea, Mohamed Salah fait montre d'une extraordinaire efficacité depuis qu'il a rejoint Liverpool le 1er juillet 2017 en provenance de l'As Roma.

Meilleur artificier de l'élite anglaise en 2017-2018 avec 32 réalisations et co-meilleur buteur en 2018-2019 avec 22 buts, le Pharaon est l'un des grands favoris, en compagnie de joueurs comme Harry Kane (Tottenham), Lukaku (Chelsea), Jamie Vardy (Leicester), Bruno Fernandes (Manchester United) pour finir en tête du classement des buteurs. Mais, l'Égyptien aura aussi fort à fait avec son coéquipier Sadio Mané. S'il n'a pas toujours les statistiques affolantes de Mohamed Salah, Sadio Mané se maintient depuis cinq saisons parmi les meilleurs attaquants d'Angleterre et du monde.

Le «Lion» qui sort d'une saison mitigée avec seulement 11 buts marqués en championnat, alors que Mohamed Salah en avait inscrit 22, soit le double, doit accélérer la cadence pour ne pas se faire larguer. Avec actuellement 96 butsen Premier League dont 75 avec Liverpool et 21 avec Southampton, le Sénégalais a dépassé le Nigérian Yakubu (95 buts) et n'est plus qu'à une réalisation du Togolais Emmanuel Adebayor (97 buts). Le «Lion» ne compte donc que huit buts de retard sur Didier Drogba (104 buts).

Classement des meilleurs buteurs africains en Premier League anglaise

Didier Drogba (104 buts)

Mohamed Salah (98 buts)

Emmanuel Adebayor (97 buts)

SadioMané (96 buts)

Yakubu (95 Buts)