Sénégal: Caution pour les élections du 23 janvier 2022 - Antoine Diome exige 30 millions pour les municipales et départementales

Le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique a rendu public hier, lundi 23 août, l'arrêté fixant le montant de la caution pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 prochaines. Dans ce document, Antoine Félix Abdoulaye Diome a indiqué que ce montant est fixé à trente millions F CFA, à raison de quinze millions F CFA, pour chaque type d'élection.

Fin de suspense et autres débats sur le montant de la caution pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 prochain. Moins d'une semaine après l'échec de la rencontre de dernière heure entre acteurs politiques, tenue dans les locaux de son département, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a rendu public hier, lundi 23 août, l'arrêté fixant le montant de la caution pour ces deux élections. « En application des articles L 247 et L 282, du Code électoral, le montant de la caution en vue de la participation aux élections départementales d'une part aux élections municipales, est fixé à trente millions F CFA, à raison de quinze millions F CFA, pour chaque type d'élection », a-t-il souligné dans le premier article de ce document.

Loin de s'en tenir là, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique a également précisé dans le deuxième article de cet arrêté que «cette somme est à verser à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pour chaque type d'élection, et par chaque liste quel que soit le nombre de départements ou de communes où la liste de candidats se présente». S'agissant du troisième article, il relève que « cette caution est déposée au nom d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. ».

A rappeler que lors de leur rencontre du vendredi 20 août dernier, les représentants des trois pôles n'avaient pas pu arrondir leurs angles sur un montant fixe. La majorité qui évoquait un souci d'«éviter la floraison de candidatures» pouvant rendre difficile l'organisation de ces prochaines élections a proposé 20 millions pour chaque type d'élection.

De son côté, accusant la majorité présidentielle de vouloir remettre en cause la liberté de candidature, l'opposition a mis, quant à elle, sur la table dix millions à raison de cinq millions pour chaque type d'élection. Une position partagée par le coordonnateur du Pôle des Non-alignés, Déthié Faye qui accuse la majorité de chercher à créer une diversion à travers sa proposition « pour laisser une large marge de manœuvre au ministre de l'Intérieur ».