Cote d'Ivoire: Village d'Abia-Koumassi - Le nouveau chef Adokpé Djama Mathieu investi

Désigné huitième chef du village d'Abia-Koumassi, Adokpé Djama Mathieu a été investi, le 21 août 2021, en présence du député-maire de Marcory, Raoul Aby.

L'ambiance était festive le samedi 21 août, dans le village d'Abia-Koumassi. Ce jour, Adokpé Djama Mathieu de la génération Tchagba a été officiellement investi chef de village de cette localité située dans la commune de Marcory, en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives et traditionnelles.

Il a reçu officiellement son arrêté de nomination des mains du Secrétaire général de la Préfecture d'Abidjan, André Martin Kacou. C'était le 13 février 2021 qu'Adokpé Djama Mathieu a été désigné chef de ce village de plus de 3000 âmes.

Marraine de cette cérémonie, le sixième maire-adjoint de Marcory, Mme Marie Agathe Fauquembergue-Amoikon, a, pour sa part, salué les qualités intrinsèques du chef Adokpé Djama Mathieu. « Vous êtes une bonne personne. Une personne courtoise, méticuleuse, dévouée, affable et parfaitement organisée, telles sont les qualités de ce monsieur que nous portons à la tête de votre chefferie. Sa qualité principale est sa politesse et le respect qu'il a pour les aînés. Tous ces atouts permettront au chef Adokpé de faire montre de sagesse et de clairvoyance », a-t-elle souligné.

Le premier magistrat de Marcory, Raoul Aby, a, quant à lui, salué la désignation d'un « collaborateur, d'un frère et d'un ami loyal et fidèle » comme chef d'Abia-Koumassi. « Je salue la passation pacifique du pouvoir à Abia-Koumassi. Sans querelle majeure. Je conseille cette passation de pouvoir dans tous les villages atchans. Nous devons donner l'exemple. Je suis fier du village d'Abia-Koumassi et de son peuple. Il faut dire que le chef Adokpé est un collaborateur fidèle et loyal. Il est le surveillant général de mon établissement, le Groupe CSI Pole polytechnique. Il est également mon collaborateur politique. Le chef Adokpé est conseiller municipal à la mairie de Marcory », a-t-il indiqué.

Et de recommander au nouveau chef de faire respecter les lois de la République. « Le chef ne doit pas manier les deniers publics. Il est une figure morale. Il doit être au-dessus du lot. Confiez vos finances à un comité de gestion. Nos chefs sont des garants de nos us et coutumes. Vous devez être fier de vous », a-t-il conseillé.

Issu de la fratrie Bia, composé de cinq villages atchans, Abia-Koumassi autrefois appelé ancien Koumassi a plus de 600 ans d'existence. Abia-Koumassi est le village le plus ancien de la commune de Marcory. Il se trouve à l'intersection de trois communes, notamment Port-Bouët, Koumassi et Marcory.