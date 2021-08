Sénégal: Thierno Bocoum sur la formation de la coalition Sonko, Khalifa et Karim - «C'est une coalition de pression et non électorale»

La large coalition de l'opposition annoncée entre Ousmane Sonko de Pastef, Khalifa Sall de Taxawu Sénégal et Karim Wade du Pds n'est rien d'autre qu'une « coalition de pression » et non une « coalition électorale ». C'est du moins la conviction du leader du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), Thierno Bocoum qui, lors d'un point de presse organisé hier, lundi 23 août, a invité ses derniers à revenir à de meilleurs sentiments.

C'est un Thierno Bocoum toutes griffes dehors qui a fait face à la presse hier, lundi 23 août, pour dénoncer ce qu'il considère comme une « coalition de pression » annoncée entre Ousmane Sonko de Pastef, Khalifa Sall de Taxawu Sénégal et Karim Wade du Pds.

Le président du mouvement politique Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) qui reste convaincu que ladite plateforme n'est pas une « coalition électorale » pense en fait que l'idée d'une large coalition de l'opposition a été dévoyée par ces trois leaders. Pour cause, l'ex-camarade d'Idrissa Seck au parti Rewmi pense en réalité que ces derniers, qui parlent d'une large coalition de l'opposition, sont dans une logique de former un cadre, de le lancer, puis de mettre la pression contre les autres leaders de l'opposition pour qu'ils les rejoignent, au risque d'être qualifiés de pro-Macky Sall.

Poursuivant sa diatribe contre ce qu'il assimile à une trahison de leurs camarades, Thierno Bocoum confie que l'enjeu de la mise en place de cette coalition est non seulement pour les élections locales, pour les législatives, mais surtout pour la présidentielle. Il reste, en réalité, convaincu que c'est l'après Macky Sall qui se trame avec cette plateforme, alors qu'un projet commun de l'opposition était en gestation.

L'ancien député dénonce ainsi une démarche cavalière d'Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade dans la mesure où l'ensemble de l'opposition s'attendait à une démarche « inclusive ».

En effet, l'ex-poulain d'Idrissa Seck, actuel président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), informe que les discussions au sein des adversaires politiques du régime en place étaient avancées, dans la mesure où il avait été confié à Abdoul Mbaye, leader du parti Action pour la citoyenneté et le travail (Act), et Khalifa Sall de Taxawu Sénégal, la coordination du projet de cette large coalition.

Hélas, il se désole ainsi que ce trio mène des discussions en sourdine, sapant ainsi la dynamique unitaire enclenchée, non sans leur demander d'expliquer aux Sénégalais la pertinence de réunir les quatre (Pds, Pastef, Taxawu Sénégal et Pur) sans les autres partis de l'opposition. Pour autant, le leader du mouvement AGIR garde espoir que Sonko, Khalifa et Karim reviendront à de meilleurs sentiments. Il les appelle à prendre leur responsabilité pour assumer la place de leader qui leur a été accordé pour rassembler l'ensemble de l'opposition, afin de gagner les élections prochaines, dans le but d'alléger les souffrances des Sénégalais.

Parlant, par ailleurs, de la récurrence des inondations dans la banlieue Dakaroise, Thierno Bocoum est d'avis qu'il faudrait un audit de tous ces projets et plans lancés depuis lors, pour lutter contre ces inondations. Il pense qu'à la place d'une Mission d'information « qui a rendu hommage à Macky Sall sur 12 pages, dans son rapport », il faudrait la mise sur pied « d'une commission parlementaire ».