Cote d'Ivoire: District du Bandama - Jean Claude Kouassi, ministre gouverneur aux populations - "C'est dans la consolidation de la paix, de l'entente, de la solidarité, de l'unité et du vivre ensemble (... ) que nous arriverons à surmonter les défis"

Le ministre gouverneur du district de la Vallée du Bandama Jean Claude Kouassi a dit que c'est dans la consolidation de la paix, de l'entente, de la solidarité, de l'unité et du vivre ensemble (... ) que les populations et lui arriveront à surmonter les défis.

Il a fait savoir cela le samedi 21 août 2021 à Dabakala, à l'occasion de sa première sortie officielle en tant que ministre-gouverneur du district de la Vallée du Bandama qui comprend les régions du Gbêkê et du Hambol.

« Le district a pour mission de créer de la richesse et de l'emploi pour les populations. Les défis qui se présentent à nous sont nombreux et multiformes. C'est dans la consolidation de la paix, de l'entente, de la solidarité, de l'unité et du vivre ensemble, dans notre diversité socio-culturelle, que nous arriverons à les surmonter. C'est ensemble que nous apporterons le développement tout en maintenant la dynamique de progrès socio-économique déjà amorcé dans les régions du Hambol et de Gbêkê", a dit le ministre-Gouverneur Jean-Claude Kouassi.

En présence des autorités administratives, élus, cadres, chefs coutumiers, chefs de communautés, guides religieux, leaders des organisations féminines et de jeunesses ainsi que de nombreuses personnes mobilisées pour la circonstance, Jean-Claude Kouassi a exprimé ses remerciements au Président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Patrick Achi qui ont placé leur confiance en lui. Avant de s'engager à sortir le district de la Vallée du Bandama de sa "léthargie" à travers des actions de développement axées sur les infrastructures et l'emploi des jeunes. Le ministre-gouverneur a invité les populations à agir pour la fraternité, la concorde et la cohésion sociale, en rejetant les discours de haine et de division. Il a rappelé lors de ses échanges avec les populations, les progrès déjà réalisés par Ibrahim Kalilh Konaté, président du Conseil régional du Hambol ainsi l'ensemble des députés et des maires des communes de ladite région sur le plan économique et social.

Ouattara Souleymane et Coulibaly Django, respectivement maire de Dabakala et secrétaire général de la chefferie de la localité ont au nom des populations remercié Jean-Claude Kouassi pour avoir choisi leur commune pour sa première sortie officielle en tant que ministre-gouverneur du District de la Vallée de Bandama. Ils ont ensuite traduit toute leur reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour ses actions et sa vision de développement avec la création des districts. Tout en appelant à l'union et à l'entente des cadres du Hambol autour du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi afin de mieux attirer le développement vers le district de la vallée du Bandama.