Sénégal: Momath Cissé, vice president de l'Ascosen sur la pénurie de sucre en poudre - «Il appartient à la CSS de reconstituer le stock le plus rapidement possible»

Depuis quelques temps, le sucre en poudre est pratiquement introuvable sur le marché national. Une situation qui commence à préoccuper les consommateurs, car si cela perdure, on risque d'assister à une fluctuation du prix du sucre qui est homologué. Etant donné que sur le plan international, le prix n'est plus compétitif par rapport au prix homologué, empêchant ainsi les commerçants d'importer le produit, l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), demande à l'Etat de donner l'autorisation à la Css d'importer le sucre pour approvisionner le marché.

«Apareille époque, le stock de la Compagnie sucrière du Sénégal (Css) ne peut pas approvisionner correctement le marché. On devait distribuer les quotas aux commerçants pour qu'ils importent le sucre. Il s'est trouvé qu'on est confronté à un problème, car sur le plan international, le prix n'est plus compétitif par rapport au prix homologué. Ce qui fait que les quotataires ne peuvent pas aller chercher du sucre ».

Ces explications sont de Momath Cissé, vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) qui était interrogé sur la pénurie de sucre en poudre qui sévit actuellement à Dakar. Au regard de cette situation, M Cissé pense que c'est la Css qui doit obligatoirement reconstituer le stock de sucre et le plus rapidement possible. « On avait connu, il y a 3 ans dans le passé, la même chose.Le Ministère du Commerce d'alors avait distribué les quotas aux commerçants, mais finalement c'est la Compagnie sucrière qui avait assuré l'approvisionnement. Qu'il pleuve, vente ou neige, la compagnie doit approvisionner le marché du sucre. Donc si le marché n'est pas favorable pour les commerçants, il faut que la Css importe le gap jusqu'au mois de novembre. Parce que la production nationale commence au mois de décembre », a-t-il indiqué.

Selon lui, il appartient à la Css le plus rapidement possible de reconstituer le stock d'une manière conséquente. « Nous sommes en train de discuter avec les autorités pour qu'on puisse approvisionner le marché rapidement sans qu'il y ait fluctuation du prix de sucre. Parce qu'en ce moment, nous vivons une période très difficile avec la pandémie de la Covid19 et le pauvre gorgolou ne peut plus rallonger le blé. Les prix de certaines denrées ont flambé et ça devient une contagion. Si le sucre s'en mêle, nous allons vivre des moments très difficiles. Pour éviter cela, il faut donner l'autorisation à la Css d'approvisionner correctement le marché », suggère-t-il.