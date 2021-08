Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Les diplômes de l'ARSTM désormais homologués par ledit ministère

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a remis, jeudi, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, institution hors tutelle, un arrêté d'homologation de ses diplômes.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a attribué, le jeudi 19 août, à 19 établissements supérieurs, leur arrêté d'homologation de diplômes.

La cérémonie s'est tenue à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara. Il avait à ses côtés le Directeur général de l'Enseignement supérieur, Vafi Doumbia.

Au nombre des récipiendaires, figure l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), établissement hors tutelle. Institution régionale en charge de la formation maritime, portuaire, industrielle, logistique et des questions de sécurité et de sûreté maritimes des 15 pays d'Afrique francophones, d'Afrique de l'Ouest et du Centre, elle est placée sous la tutelle du ministère des Transports.

Selon son Directeur général, le colonel Karim Coulibaly, avec cette homologation, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer intègre un nouveau monde.

« Jusque-là, nos diplômes étaient destinés au secteur technique, maritime, portuaire, logistique et industriel et nos étudiants n'évoluaient que dans ces secteurs essentiellement. Le changement de paradigme a commencé par notre engagement dans le système du management de la qualité suivi de notre basculement dans le système Lmd, ce qui a permis la transformation de nos diplômes en Licence et Master. Le couronnement de tous ces efforts est aujourd'hui l'homologation de nos diplômes », soutient-il. Avant d'ajouter : « C'est un grand avantage pour nous. Car cela va renforcer la mobilité des élèves et leur offrir beaucoup plus de perspectives ».

Pour lui, l'homologation des diplômes de l'Arstm est le fruit du travail abattu par l'ensemble du personnel et surtout des enseignants.

« Cela n'a pas été facile. Il y a eu un audit assez poussé, notamment sur la qualité des enseignements, des enseignants, des infrastructures, des équipements et des partenariats avant de nous l'accorder. C'est pour nous, une grande satisfaction et une grande joie. Car nous intégrons désormais, en plus du secteur maritime, portuaire, logistique et industriel, un nouvel environnement celui de l'Enseignement supérieur avec tout ce qu'il offre comme opportunités au plan national et international. Nos diplômes seront dorénavant co-signés par le ministre de l'Enseignement supérieur. »

Mais le colonel Karim Coulibaly n'entend pas, pour autant, dormir sur ses lauriers. Il perçoit cela comme un défi. Celui de pouvoir maintenir le cap de l'excellence. « Nous savons qu'il y aura chaque année, des contrôles et des évaluations. Nous allons travailler encore plus dur pour maintenir cette homologation », promet-il.