Cote d'Ivoire: Adéquation formation-emploi - Des experts proposent leurs solutions pour une meilleure

« Education entrepreneuriale et l'employabilité des jeunes en Afrique : Enjeux et perspectives ». Tel est le thème central de la 5e édition de « Afriqdurable », une plateforme d'échanges et de réflexions des professionnels du Développement durable en Côte d'Ivoire, tenu le 20 août, au Casino du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Initiée par l'Agence de communication « SohapiGroup », avec à sa tête, son Directeur général, Konan Alla Aimé Martial, cette journée d'échanges a permis aux participants de faire des propositions pour une meilleure adéquation entre la formation scolaire et universitaire et les besoins des entreprises en termes de profil d'emploi.

La cérémonie a enregistré une centaine de participants, au nombre desquels Traoré Bamoudien, Directeur général de l'Agefop ; Mme Ouattara Ramata, représentant le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes ; Dr. Kam Oleh, représentant le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation ; Ben Anderson Koffi, Conseiller technique, représentant le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ; Idriss Ouattara, président des Jeunes libéraux de Côte d'Ivoire.

Le premier panel qui avait pour thème : « Adéquation Formation-Emploi » a été traité par le Dg de l'Agefop et le représentant du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

Pour Traoré Bamoudien, depuis plus d'une décennie, l'inadéquation entre la formation et l'emploi est une des principales causes du chômage des diplômés en Côte d'Ivoire. Comme solution, il propose le rapprochement entre les deux partenaires que sont les entreprises et le secteur de l'éducation-formation, en vue de mettre en place des curricula de formation en fonction des besoins des entreprises.

« Pour qu'il y ait adéquation en la formation et l'emploi, il faut améliorer et adapter les curricula de formation aux besoins des entreprises, aussi développer des programmes de formation de masse en entreprise, impliquer le secteur privé dans la conception des modules de formation », a-t-il insisté.

Dans le même sens, le représentant du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation a souligné que beaucoup d'initiatives ont déjà été prises par le gouvernement dans ce sens. Avec notamment, la création de l'Agence Emploi-jeunes. Mais il reconnaît que celles-ci s'avèrent insuffisantes. « Le marché de l'emploi est dynamique. Il faut mettre l'accent sur la formation continue. Tous les acteurs doivent se mobiliser à cet effet », a-t-il insisté.

Se prononçant pour sa part sur le sous-thème : « La politique de l'emploi de la Côte d'Ivoire », Ben Anderson Koffi, Conseiller technique au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a affirmé que la problématique de l'emploi est une priorité pour le gouvernement. « Le gouvernement a mis en place des stratégies pour résorber le problème de l'employabilité des jeunes. Avec notamment la création de l'Agence emploi-jeunes », a-t-il soutenu.

Pour lui, pour faire face à la question du chômage, il faut revoir la politique de l'éducation. Il faut une synergie de l'action gouvernementale depuis l'éducation jusqu'à la formation.