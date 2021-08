Afrique: Afrobasket 2021 - Coup d'envoi ce mardi, le gratin du basket-ball africain réuni à Kigali

Le très attendu FIBA Afrobasket 2021 va enfin débuter, avec 16 nations désireuses de décrocher le sacre continental.

Du 24 août au 5 septembre se tiendra la 30e édition du championnat d'Afrique de basket-ball, à Kigali. Au sortir des Jeux olympiques, pour lesquels le Nigeria fut le seul représentant africain, la compétition s'annonce ouverte avec plusieurs équipes qui peuvent nourrir des espoirs de victoire finale. Seize équipes du continent ont décroché leur ticket pour participer aux phases de groupes et tenter d'atteindre la finale qui se déroulera le 5 septembre. À l'heure actuelle, il est encore difficile de dégager un favori.

La Tunisie, championne en titre, tentera de devenir la première nation africaine à réussir la défense de son titre depuis l'Angola, victorieux lors de six éditions consécutives de 1999 à 2009. Le Nigeria est aussi très attendu. Mais le Nigeria aura fort à faire pour tenir son rang de favori et remporter l'édition 2021 de l'Afrobasket. Confrontés à la Côte d'Ivoire, 4e du classement africain, ayant pris part à la dernière Coupe du monde et auteur d'un sans-faute lors des éliminatoires, au Kenya et au Mali, les D-Tigers devront rassurer et se rassurer d'entrée. Les Sénégalais, troisièmes du dernier Afrobasket, arrivent aussi avec beaucoup d'ambition, portés par leur pivot, Gorgui Dieng, qui, après Minnesota Memphis et San Antonio, vient de s'engager avec les Hawks d'Atlanta. L'Angola, onze fois champion d'Afrique - la dernière en 2013 - aura son mot à dire assurément.

Les premiers matchs de cet Afrobasket, ce mardi, à Kigali : Tunisie/Guinée et Centrafrique/Egypte, dans le groupe B, et dans la soirée, le groupe A, Rwanda/RDC et Angola/CapVert.

Les seize équipes ont été réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun :

Groupe A : Rwanda (hôte), République démocratique du Congo, Angola et Cap-Vert

Groupe B : Tunisie, République centrafricaine, Égypte et Guinée

Groupe C : Nigeria, Còte d'Ivoire, Kenya et Mali

Groupe D : Sénégal, Cameroun, Soudan du Sud et Ouganda