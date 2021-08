Cote d'Ivoire: Couverture maladie, panier des soins... - La Cnam au contact des populations d'Attecoubé le 25 août

Parti du constat que les populations de la Côte d'Ivoire ne maîtrisent pas totalement le mode opératoire de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), et qu'elles font des confusions sur les différentes étapes des prestations et des méthodes requises pour bénéficier des services de l'outil, la Cnam a décidé de se rapprocher d'elles. Elle lance donc une opération de terrain qui l'amènera respectivement dans les communes d'Attécoubé, Koumassi et Bingerville.

Dénommée « Les évènements de la Cnam », cette caravane posera ses valises, le 25 août, dans la commune d'Attécoubé. Sur place, l'équipe dirigée par Karim Bamba échangera sur deux axes principaux. A savoir, les maladies prises en charge dans le panier de soins de la Cnam et des conseils sur le bien-être ; et l'hygiène alimentaire et les méfaits du tabagisme. Tout ceci ponctué par des séances d'enrôlement de nouveaux abonnés.

Vu que la Cmu est un système national obligatoire de couverture contre les risques de maladie pour les populations résidant en Côte d'Ivoire, cette journée, dans la commune du maire Paulin Danho, sera une véritable opération de sensibilisation. Parce qu'à ce jour, il est constaté que des usagers, par ignorance, préfèrent se diriger vers les Centres hospitaliers universitaires (Chu) pour se soigner quel que soit leur mal.

Pourtant, ce rôle de premier plan doit être assuré par les centres de santé communautaires, les hôpitaux généraux et autres centres publics, équipés et/ou réhabilités des différents quartiers. Selon une note de la direction générale de la Cmu, ce n'est que sur une note du médecin de ces différents centres que le patient peut se rendre au Chu pour des traitements particuliers ou renforcés si nécessaire.

Ainsi, le jour de la rencontre à Attécoubé, les populations auront droit à des informations sur le fonctionnement de la Cmu, sur le panier de soins. Ils pourront s'imprégner des démarches à suivre pour assurer leurs services de radiographie, d'échographie et autres. Et surtout s'informer sur l'adhésion et le mode de paiement ou de prélèvement pour les nouveaux enrôlés.

Attécoubé sera aussi sensibilisé à la Covid-19, aux mesures barrières et à l'hygiène de vie, etc.