Sénégal: Bakary Mané, une alternative sur le flanc droit de la défense des Lions (techniciens)

Dakar — Bakary Mané, l'arrière droit de Hassania Agadir (élite marocaine) peut être "une alternative crédible" pour la sélection nationale en quête d'un spécialiste suite aux blessures contractées par Moussa Wagué (FC Barcelone, Espagne) et Youssouf Sabaly (Bétis, Espagne), soutiennent des techniciens sénégalais évoluant au Maroc.

Aliou Cissé, dont la liste des sélectionnés est attendue avant la fin de la semaine, pourra difficilement compter sur Lamine Gassama, qui cherche un point de chute après son départ du club de Goztepe (élite turque).

Interrogé par l'APS, l'analyste vidéo du FUS de Rabat, Abdoulaye Seck, estime que l'arrière droit de 27 ans reste une valeur sûre de son équipe.

"Il a fait une excellente saison à son arrivée, mais la saison d'après (2020-2021), pour des raisons extra-sportives, on l'a beaucoup moins vu", a expliqué le technicien, titulaire d'une licence B de la Confédération africaine de football (CAF).

Parlant de l'arrière droit sénégalais, demi-finaliste de la Coupe de la CAF 2020, l'ancien analyste vidéo de Diambars et de Génération Foot rappelle que "Bakary Mané avait émis le souhait de partir" de Hassania Agadir.

"Je n'ai pas échangé personnellement avec lui, mais il reste fiable à son poste, il apporte beaucoup sur le plan offensif et peut d'ailleurs jouer en excentré", a-t-il précisé.

S'y ajoute que selon Abdoulaye Seck, Bakary Mané "est dur sur l'homme sur le plan défensif".

"Sur le plan technique et tactique, il est largement au-dessus du lot et ce n'est pas lui, mais son club qui avait des problèmes au cours de la saison 2020-2021)", a indiqué le technicien sénégalais, annonçant avoir appris que le footballeur sénégalais avait demandé à partir.

"On lui reproche d'être souvent haut placé et il laisse des espaces dans son dos", a-t-il par ailleurs ajouté, rappelant que malgré ces critiques, il "a souvent pu revenir sur son attaquant, faire un tacle et amorcer une contre-attaque".

"Sportivement, il est au top et je pense qu'il doit quitter le Maroc parce qu'à mon avis, il peut être un cran au-dessus, avoir une place dans un bon club de Ligue 2 française, voire dans le championnat en Arabie Saoudite", a-t-il dit.

L'entraîneur du FUS de Rabat, Demba Mbaye, ne dit pas autre chose, notant que "Bakary Mané a prouvé sa valeur à Génération Foot dans le championnat sénégalais et aujourd'hui dans le championnat marocain".

"Oui il est sélectionnable", a analysé l'ancien coach de Niary Tally et de Génération Foot, au sujet de l'arrière droit sénégalais, deux fois champion du Sénégal en 2017 et en 2019 et finaliste de la Coupe du Trône au Maroc, en novembre 2019.

Le Sénégal jouera deux matchs en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Togo et le Congo.

Mouttarou Baldé, capitaine de Teungueth FC, champion du Sénégal en titre, qui a joué la phase de poules de la Ligue africaine des champions, est une autre option qui pourrait s'offrir au sélectionneur Aliou Cissé au poste d'arrière droit.