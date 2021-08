Sénégal: Me Malick Sall sur Hissein Habré - « On a pensé à le libérer après la 3éme vague, mais c'est tout un processus »

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall a réagi suite au rappel à Dieu de l'ancien président tchadien Hissein Habré mardi des suites de la Covid-19.

« Qu'Allah lui pardonne ses péchés et lui accorde le paradis. Qu'il donne à sa famille la force de surpasser ce deuil. On a pensé à le libérer après la troisième vague, mais c'est tout un processus. Quand il est tombé malade, il a été interné dans une des cliniques privées les plus huppées de ce pays, et c'est là-bas que la maladie s'est aggravée. La procédure enclenchée devait lui permettre de regagner sa demeure avec un bracelet électronique. Il ne devait pas retourner en prison, Dieu en a décidé autrement. Le président Macky Sall avait pris toutes les dispositions nécessaires pour le libérer avec le bracelet électronique », a expliqué le ministre, sur la Tfm.

Me Sall ajoute que « lors de la première vague, il a été sorti de prison pour le protéger contre la Covid. Mais après cela, il fallait qu'il retourne en prison par la suite pour ensuite déclencher la procédure visant à la libérer sous condition du bracelet électronique. Le Sénégal a tout fait pour mettre à l'aise Hissène Habré et sa famille. On leur a accordé la nationalité sénégalaise ».